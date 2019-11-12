台灣知名雕塑家林壽山　致贈屏科大「智慧之窗」…光輝傳承

▲台灣知名雕塑家林壽山（左 ）於母校屏科大建校95週年，致贈「智慧之窗」，期望屏科大之光輝成就可以一代代地傳承下去。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學今年建校95週年，該校木材科學與設計系碩士2014級畢業校友林壽山為感念母校栽培，並認同母校辦學理念，在95週年校慶活動中捐贈親手打造藝術品「智慧之窗」，以見證母校95年來欣榮成長，期望屏科大之光輝成就可以一代代地傳承下去。

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▲▼林壽山、智慧之窗。



林壽山是台灣知名雕塑家，在雕塑界耕耘40多年，基本功十分扎實，擅長運用各種不同材質進行創作，作品從寫實到抽象，散發極簡後現代色調。曾舉辦多次個展，獲獎無數，並在2002年、2004年入選有300年歷史的法國官辦藝術家沙龍，更讓台灣的雕塑藝術，站上國際舞台。

他特別雕刻「智慧之窗」致贈母校，遠看近似圓，實則由扭曲不規則的彎曲構成環狀，其最原始的意象是由抽象的兩個人體組成，人倚賴智慧成長，單方面的學習緩慢且呆版，兩個人正代表雙向甚至多向學習。

他說，在資訊發達且國際化的社會，學習必須多元化，智慧之窗上的白點代表著不同的領域、知識、交流、文化及社會等多元學習內容。不規則的扭曲結點則代表智慧之路不完全是平順的，經常有挫折與碰撞，交接處生成火花後才能將知識再結合，最後真正開創出自己的一扇窗，期許屏科師生擁有更寬闊的心胸及面對困難的智慧，為自己及學校打開未來的窗，創造下一個世紀歷程。