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街上只剩救護車、靈車！義大利每日上百死　棺材燒不完訃聞滿報紙

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文／中央社羅馬16日綜合外電報導

 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，義大利因病故人數激增，火葬場開始每日24小時運作，棺材堆滿部分醫院太平間，報紙訃聞暴增數頁，宛如戰時的陣亡戰報。

「華盛頓郵報」報導，在義大利北部的貝加莫（Bergamo）省，染病者被抬上救護車匆匆送至醫院，然後在密閉的隔離病房內死去，親人連見最後一面的機會都沒有。

死者家屬或受限於集會禁令、或因隔離甚至自身病重而無法出席，許多葬禮在只有一名神職人員與一名葬儀社人員在場的情況下草草辦理。

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▲義大利貝加莫省因為墓場關閉，遺體只能放置在教堂。（圖／翻攝自推特／Greg McCombs）

由於病死人數過多，等候埋葬或火化的名單大排長龍。43歲的特斯塔（Marta Testa）正自我隔離，她的85歲高齡父親11日因新型冠狀病毒逝世，「父親正等候下葬，我們則等著跟他訣別」。

在義大利，因新型冠狀病毒死亡的人數已超過2000人，其中一半是在最近5日病故。許多死者都與特斯塔的父親一樣，約莫一週前呼吸不順，送醫後就天人永隔。

特斯塔說：「悲痛正是需要緊守家人的時刻，但現在只能透過電話表達。」她的母親也出現不適，所幸正在康復，子女們帶食物給母親，只能將東西放在前門台階上，「我們家現在猶如懸在半空」。

▲新冠肺炎,新冠病毒,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利死亡的人數已超過2000人，其中一半是在最近5日病故。（圖／達志影像／美聯社）

● 只剩救護車靈車 居民形容鬼域

位於米蘭東北方的貝加莫是個擁有110萬人口的富庶省分，如今卻是悲慘的疫情熱點。醫院都處於臨界點，軍醫被召來支援，居民以「鬼域」形容貝加莫，因為現在只有晚間路上才有車輛，且都是救護車與靈車。當地小鎮嫩布羅（Nembro）過去12天內死了70人，該鎮去年一整年也不過有120人逝世。

當地報紙的主編切瑞索里（Alberto Ceresoli）表示，義大利當前處於「舉國同悲」的狀態，他一度考慮把訃聞挪到後面的版面，以緩和讀者情緒，但最後仍決定不改，因為人們需要知道正在發生的事情。每天的訃聞量從2、3頁暴增至10頁，上百個名字一長串，宛如戰時陣亡戰報。

「紐約時報」報導，疫情已讓義大利全國6000萬人形同居家監禁，各地街道冷清、商店關門，只剩早已精疲力竭的醫護仍日夜奮戰救治病患。

義大利是歐洲人口老化程度最嚴重的國家，這次疫情相當慘重，目前超過2100人病故，是中國以外最多，單是今天又新增逾300人死亡。

▲▼受到新冠肺炎衝擊，義大利羅馬競技場周邊空蕩蕩。（圖／路透）

▲義大利全國6000萬人形同居家監禁，各地街道冷清、商店關門。（圖／路透）

● 教堂喪鐘改一天一鳴

義國北部的倫巴底（Lombardy）大區，尤其貝加莫省可謂屍堆如山；到今天為止，當地確診累計3760例，一天新增344例，成為核心重災區。

貝加莫市幾所醫院的太平間已爆滿，市長戈里（Giorgio Gori）下令本週暫時關閉當地墓園，是自第二次世界大戰之後頭一遭，不過他保證太平間會繼續收容棺材。許多棺材被送至墓園旁的一座教堂，成堆棺木排成一線等候火化，讓人毛骨悚然。

在貝加莫市附近的村莊佐尼奧（Zogno），神職人員決定一天只敲一次喪鐘，以免鐘聲終日不絕於耳。（譯者：陳亦偉/核稿：曾依璇）1090317

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