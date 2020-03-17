中國籲公民勿前往高風險地區　美義英德法等15國上榜

▲中國外交部建議公民避免前往高風險國家，圖為巴黎戴高樂機場。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨中國境內新冠肺炎確診人數降低、海外疫情大爆發，如今換成中方開始呼籲公民切勿前往高風險地區。據央視報導，中國外交部因應疫情在全球持續蔓延，提醒公民暫勿前往義大利、西班牙、法國、德國、美國、瑞士、英國、荷蘭、瑞典、挪威、丹麥、奧地利、比利時、伊朗、韓國等高風險國家。

中國外交部表示，新冠肺炎疫情在全球範圍持續蔓延，部分國家和地區疫情嚴重。外交部提醒中國公民充分評估出國旅行引發的感染風險。至於目前仍在上述國家的中國公民，需做好自我防護，減少不必要外出，避免安排國際旅行，謹防交叉感染。

中國外交部在公告中強調，如在當地中國公民曾與新冠肺炎確診病例有密切接觸或出現發熱等疑似症狀，應自覺居家隔離並聯繫醫院進行專業諮詢和治療，遇緊急情況，可聯繫中國駐當地使領館尋求領事保護與協助。

目前，中國大陸累計報告確診病例80881例，累計治癒出院病例68679例、死亡3226例，現存確診8976例。3月16日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例，新增死亡病例13例（湖北12例，陝西1例），其中新增的21例中，有20例屬於境外移入。

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