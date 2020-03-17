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雲林華德福實驗國小　獲補助900萬增建教室今動土典禮

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▲雲林偏鄉的潮厝華德福實驗國小，經多方提議中央應予潮厝增建教室機會，在校地空間不足及宥於中央經費，終獲得教育部國教署補助900萬元，雲林縣政府自籌1000萬元，決議先核定六間教室規劃設計。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林偏鄉的潮厝華德福實驗國小，經多方提議中央應予潮厝增建教室機會，在校地空間不足及宥於中央經費，終獲得教育部國教署補助900萬元，雲林縣政府自籌1000萬元，決議先核定六間教室規劃設計。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是台灣公立學校實驗教育的濫觴，位處偏鄉的潮厝，一直也是教育部下鄉關心的重點學校，潮厝華德福實驗國小改善及充實教學環境設備，總補助款1900萬，經多年努力在3月17日舉辦動土典禮，開啟潮厝國小教育新的里程碑。

雲林縣政府指出，位處偏鄉的潮厝華德福實驗國小，經多方提議中央應予潮厝增建教室機會，在校地空間不足及宥於中央經費，最後決議先核定六間教室規劃設計。隨即由陳守睿、陳威志建築師先後歷經兩年合作為此規劃設計案努力，配合潮厝原本的環境教育標竿成就，期打造適宜的教室空間，發揮建築生態美學特色。

雲林縣府團隊及各界人士、家長會等，為增建教室建設經費共同研商籌備，於2019年12月獲得教育部國教署補助900萬元，雲林縣政府自籌1000萬元，增建六間教室，今日動土後，預計於2012年3月完工。竣工後讓空間氛圍發揮更大教育效益，有利雲林縣重點實驗學校能有完善教育空間。

雲林縣長張麗善表示，秉持專業群策群力將工程品質做到最好，期待一年之後有嶄新的六間教室加入學校培育生力軍行列，健全學生學習的空間與型塑傳統與創新意象融合的特色校園。也期許在台灣老人化、少子化的時代，希冀潮厝在實驗教育之餘，可以率先展現老少共學的社會教育新藍圖，引領時代趨勢，創造更高的學校教育效益。

▲雲林偏鄉的潮厝華德福實驗國小，經多方提議中央應予潮厝增建教室機會，在校地空間不足及宥於中央經費，終獲得教育部國教署補助900萬元，雲林縣政府自籌1000萬元，決議先核定六間教室規劃設計。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林潮厝華德福實驗國小，獲得教育部國教署補助900萬元，雲林縣政府自籌1000萬元，由陳守睿、陳威志建築師此規劃設計案努力，期打造適宜的教室空間，發揮建築生態美學特色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►「即日起，我退出老化黨。」


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