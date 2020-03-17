補習班男師公然放A片騷擾少女　硬拗「你早晚都會知道」

▲桃園市某補習班劉姓男子遭指控去年9至10月間趁少女上課在自修時，佯稱按摩會長高等語瞎扯，趁機襲胸摸大腿，甚至還公然放A片。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某補習班劉姓男老師去年9、10月間趁少女在補習班自修時，佯稱「按摩會長高」，趁其無防備下徒手撫摸胸部、肚臍與大腿等處，還公然播放A片，辯稱「你早晚都會知道的」等方式性騷擾挨告，事後劉私下與少女達成和解而撤告，桃檢17日偵結予以劉男不起訴處分。

檢警調查，現年53歲在桃園市某區開設補習班的劉姓男子遭指控，去年9、10月間，在補習班自修教室內見15歲的少女佯稱「按摩會長高」等語，在少女毫無防備下，趁機撫摸女學生胸部與肚臍等處；去年10月27日下午，劉師見少女獨自在自修教室內看書，竟公然播放A片，還辯稱「你早晚都會知道」的；另利用開車搭載少女返家機會，藉故撫摸其大腿得逞，已明顯涉及違反性騷擾防治法。



案經少女學告知家長，在家長陪同下向警方提告，劉男在偵訊後，積極與少女與其家屬達成和解，在第一審辯論終結前撤回告訴，桃檢認為，依刑事訴訟法第238條第1項規定，性騷擾防治法屬於告訴乃論，其告訴已撤回者應為不起訴之處分，桃檢17日偵結，予以劉男不起訴處分。

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