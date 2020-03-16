揪鄰居老婆聊天「狂炫按摩院壞壞經驗」　台中男講完慘賠18萬

記者黃翊婷／綜合報導

68歲楊姓男子與人妻阿鳳（化名）熟識，去年8月間在路上相遇，竟然趁著閒聊時大談接受半套性服務的經驗，接著又伸手摟肩、襲胸、襲臀，雖然他事後否認，但台中地院法官不採信，日前被依強制猥褻罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

▲楊男自稱曾在按摩院接受半套性服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，事發當天楊男騎機車返家，正好在路邊看到阿鳳，於是主動招手邀約一起聊天，沒想到他就這樣在馬路上聊起前往按摩院接受性服務的經驗，讓女方覺得不舒服並急忙轉移話題。

然而，雙方聊了大約22分鐘，楊男突然伸手摟住阿鳳的肩膀，不顧對方甩手、扭動身體等反抗動作，趁機襲胸、襲臀。阿鳳嚇得趕忙掙脫，並衝回家向丈夫哭訴，夫妻倆這才到警局報案。

▲楊男否認對阿鳳伸出鹹豬手。

對於阿鳳的指控，楊男坦承有開黃腔、摟肩膀，但沒抓摸胸部及臀部。不過，阿鳳的女兒剛好目睹整個騷擾過程，附近監視器也有拍到女方扭動身體企圖掙脫的畫面，種種證據皆打臉楊男的說詞。

台中地院法官認為，楊男為了滿足自身慾念，對阿鳳做出上述猥褻行為，侵害身體自主權，導致女方身心嚴重受創，考量到雙方至今仍未達成和解，最後依強制猥褻罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。