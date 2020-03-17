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社會 社會焦點 保障人權

連拉兩次女服務生圍裙　「摸肚」男客掰：我是要討冰塊

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記者黃翊婷／綜合報導

苗栗男子阿發（化名）2018年6月間前往當地一間小吃店與朋友聚餐，卻在用餐過程中伸手撫摸女服務生美美（化名）的大腿、腹部，接著拉扯圍裙。雖然他事後辯稱拉圍裙是想索討冰塊，並沒有任何性騷擾的意圖，但台中高分院合議庭不採信，最後裁定駁回上訴，維持原審判決拘役50日，得易科罰金5萬元確定。

▲下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲美美認為受到阿發性騷擾，對方甚至還回嗆「我不能摸妳哦」。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

判決書中提到，事發當天中午12時許阿發和朋友前往小吃店消費，美美上前打算幫忙添加酒精膏，沒想到對方卻突然伸出左手觸摸右下腹至大腿之間的隱私部位，她嚇了一跳趕忙後退，接著再度上前想要完成工作，雖然有刻意保持距離，但還是被拉扯圍裙，嚇得她立即轉身離去並報警。

阿發挨告後矢口否認伸出鹹豬手並辯稱，「我當天只是要向美美索討冰塊，餐廳很吵，她沒有聽到，我才拉她圍裙，拉了兩次都只有碰到圍裙。」辯護律師也認為，事發地點是在餐廳，顧客向服務生索討冰塊是合理的尋常舉動，況且從錄影畫面來看，阿發碰到的部位是腰側，並非右下腹，假如真的是要性騷擾，依照當時的狀況大有機會碰觸胸、臀等其他部位。

▲▼冰塊。（圖／記者許力方攝）

▲阿發聲稱只是想跟服務生要冰塊。（示意圖／記者許力方攝）

而美美接受偵查時表示，自己平時的工作是負責外場端菜，當時她走到阿發那一桌準備倒酒精膏上菜，對方就突然摸過來，「我嚇到責問『為何要摸我』，他回答『我不能摸妳哦』、『我又沒有摸妳』，第二次又拉圍裙，我就翻臉馬上轉去服務另一桌，他的舉動讓我感到很不舒服。」

台中高分院合議庭調閱店家監視器畫面勘驗，發現錄影畫面與美美的證詞相符，反而與阿發這一方的說法不一樣，況且女方談論第二次碰觸都只提到拉扯圍裙，並未刻意渲染誇大，較為可信，男方也沒有其他證據可以證明沒有毛手毛腳，最後裁定駁回上訴，維持原審判處阿發拘役50日，得易科罰金5萬元確定。

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