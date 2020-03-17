搭錯車被桃客司機罵：頭腦笨笨要吃藥　2庇護生嚇到下車...大雨中走1Km

▲桃園市議員陳雅倫17日在議會定期會上質詢交通局，痛批桃客司機斥責搭錯車庇護生「頭腦笨笨要吃藥」，交通局長劉慶豐表達痛心並已開罰。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員陳雅倫17日在市議會上痛批桃園客運某司機，日前有2名身障庇護生搭錯車，不但未協助還斥責「頭腦笨笨、要吃藥」，嚇得庇護生提早下車，冒著大雨步行到工廠，市府應該好好檢討大眾運輸體系的身障支援系統不足之處；交通局長劉慶豐坦言「我也很痛心」，除開罰外9千元外，也要求桃客加強管理並提出改善報告。

桃園市議會17日進行第二屆第3次定期大會交通局工作報告，會中，議員陳雅倫發言指出，本月13日上午，2名隸屬龜山區某庇護工廠的2名庇護生搭桃客5057前往龜山，但疑因下大雨搭錯車，途中司機指責庇護生搭錯車，2人被司機痛斥「頭腦笨笨、要吃藥」，嚇得提前下車成了落湯雞，因2人行動不便，走了1公里路程到庇護工場後全身溼答答，庇護工場劉姓負責聞訊後氣炸，直言桃客司機沒有同理心。

陳雅倫認為，桃客司機個人言行已有歧視身障庇護生，她獲悉此訊息也感到錯愕，認為庇護生正努力學習融入與適應社會，卻遭社會如此對待，市府應深自檢討大眾運輸體系中的身障支援系統有哪些不足處；此外，陳雅倫還提及，桃園客運事後對外聲稱，將對司機進行職業訓練，會祭出服務獎金減半等懲處，但她認為桃客只是把責任推給司機個人，身為經營者的桃客卻撇清管理與法律責任，已違反「身心障礙者權益保障法」相關規定，交通局應依要求桃客提具改善計畫，並依第99條懲處運輸業者1萬元以上、5萬元以下罰，並要求限期改善。

交通局長劉慶豐坦言，對此感到痛心，除給予嚴厲譴責外，「身障者是一輩子不便，對我們而言只是舉手之勞，為何不做？」已開罰9千元，並要求桃客公司做好管理並提出改善報告；交通公共運輸業務，更需要有道德與同理心，過去也曾針對高鐵未能給予身障團體進出便利協助發飆過，未來若業者仍有歧視行為，會要求公司管理高層一同上課。

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