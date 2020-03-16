▲ 新北環狀線大坪林站視障按摩旗艦店開幕，棒球國手胡金龍當代言人。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第24家視障按摩旗艦店於環狀線大坪林站正式開幕！新北市政府邀請棒球國手胡金龍隊長擔任活動代言人，市長侯友宜穿上制服客串按摩師，兩人共同為開幕揭牌。侯友宜表示，正推出系列優惠活動，邀請民眾捧場，給視障朋友鼓勵。

新北市政府近年積極於醫院、車站、運動中心等公有空間設置按摩小棧，此次更在環狀線的黃金店面打造第24家視障按摩旗艦店。侯友宜說，「非常感謝能為視障朋友找到這麼好的地方，讓他們有更好的機會靠自己的力量照顧自己。」

▲ 新北市長侯友宜客串按摩師，為台灣隊長胡金龍按摩。

侯友宜提到，受新冠肺炎疫情影響，環狀線沿線的消費狀況並不理想，但考量到按摩是視障朋友最重要的工作方式，希望市民以行動支持弱勢族群。這次活動特別與富邦悍將職棒隊合作，推出4款結合胡金龍球員卡的即時刮刮樂，期望藉代言人的影響力促進消費，既能幫助弱勢族群，也能消除民眾疲勞，還可擁有極具珍藏價值的球員卡。

侯友宜也穿上制服，在台灣隊長胡金龍體驗按摩時，裝扮成按摩師親手為胡金龍服務。他開玩笑地說，自己也是受過訓練的，因為按摩手法跟他當警察時的柔道施力非常類似，胡金龍則打趣回應「按摩還是交給專業的來啦！」

勞工局表示，大坪林視障按摩旗艦店歡慶開幕，即日起為期1個月的「消費200元送10分鐘按摩」；並推出「感恩月滿千送百」、「按摩推廣」、「網路抽獎」等行銷活動，獎品諸如空氣清淨機、掃地機器人、自動調理機等，共計8888份，總價值達60萬元以上。

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