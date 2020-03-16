到泰國與日本趴趴走中鏢…他竟隱瞞旅遊史！　恐賠公司天價損失

▲若確診男隱瞞旅遊地點讓公司受損失，男子可能被公司透過《民法》相關規定求償天價。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者孫于珊／台北報導

一名台灣籍男子不畏新冠肺炎（COVlD-19）疫情，2月28日到泰國遊玩，3月5日又出國日本北海道旅遊4天，不料15日成為國內第54例確診病例。而他所任職的外商金融公司，疑因他隱瞞謊稱旅遊史，造成公司緊急關閉台北辦公室，與男子接觸過的員工也遭隔離；至於公司是否能向男子求償等衍生問題，律師陳禾原表示，公司可依勞雇契約或《民法》不完全給付等規定，向男子要求賠償。

律師陳禾原表示，雖然泰、日目前為旅遊警示第一、二級國家，國人前往旅遊返國不必居家檢疫，僅須自主健康管理，並無行政罰則，不過從相關報導內容看來，公司如因該名男子隱瞞旅遊地點而受有損失，男子仍有可能被公司透過民法相關規定求償。

陳禾原指出，原因在於男子與公司間存有勞雇契約，在契約關係下勞資雙方都應本於「誠信原則」履行契約，就攸關契約履行的重要事項不應欺瞞。如報載內容為真，該名男子確實隱瞞出國旅遊的事，向公司謊稱是國內旅遊，此舉將造成公司無法正確評估資訊、管控疫情風險，事前安排例如遠端工作等適當的對應措施，致公司可能因此無法掌控疫情，後續受有被迫暫停營業等損失，公司可依勞雇契約或《民法》第227條不完全給付等規定，向男子求償。

關於求償的範圍，陳禾原說，如公司後續因該名男子隱瞞旅遊地點，致公司內員工感染人數增加，而需關閉辦公室、暫停營業等，則該公司可就暫停營業損失的預期營業利益、辦公室租金、人事費用等，向男子求償，但公司需提出相關證據證明損害數額及因果關係。

至於其他同事部分，後續如因故需在家隔離放無薪假，或是被該名男子傳染，陳禾原則認為，因同事與男子間無契約關係，理論上或可循侵權行為相關規定求償，但此部分的因果關係證明上有一定難度。

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