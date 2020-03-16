蘇南／無薪假或減班休息，《紓困條例》補助了勞工什麼

▲新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，防疫期間的勞工權益有哪些？政府補助了什麼？你不可不知。（圖／記者屠惠剛攝）

新冠肺炎疫情肆虐全球，也衝擊台灣經濟！企業員工被迫放無薪假時，該怎麼辦？據勞動部統計，至3月3日截止，國內共有49家企業、1,951名以上之勞工被迫「減班休息」。

不論是「無薪假」或因應疫情的「減班休息」，企業為因應疫情的不景氣，雇主若有減少工時、工資，採取無薪休假時，「應」須先與勞工協商，徵得「勞工同意」後，才可實施，不得逕自排定無薪休假。如未得到勞工同意就實施無薪休假，致勞工工資短少，則違反《勞動基準法》，地方主管機關可要求雇主在於限期內給付勞工工資，或逕予處罰。

雇主如果有必要實施減班休息，應參考勞動部《因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項》及「勞雇雙方協商減少工時協議書（範例）」之規定。對於原約定按月計酬的全時勞工，在減班休息期間，每月給付的工資仍不得低於基本工資23,800元，並通報地方政府的勞工行政主管機關，協助申請「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」等補助措施。筆者建議，政府要採「進取的政策」確保勞工就業權益，因為勞工失業率的上升往往伴隨著經濟衰退。

減班休息的政府補助計畫

何謂「安心就業計畫」？由於「減班休息」勞工激增，勞動部利用就業安心基金編列10億元對受疫情衝擊而被迫「減班休息」的員工，補貼50％的「薪資短少差額」。計算公式如下：

由於「減班休息」的勞工，依法每月仍可領取法定基本工資2.38萬元，如果員工目前的投保金額為N，則勞工可申請的「薪資短少差額」之補貼為：安心就業計畫補助額=（N－2.38萬元）／2。

計算例：倘以勞保投保薪資上限的4.58萬元，將4.58萬元減去基本工資的2.38萬元後的一半為1.1萬元。勞工最多每月可領到1.1萬元的薪資補貼，原則上補貼3個月，視情況最長可到6個月。

「充電再出發訓練計畫」為協助在職勞工於疫情衝擊下的就業穩定生活，勞動部在2月21日進行計畫修正，對於被減少正常工時的勞工，政府補助津貼讓勞工可以去參加訓練課程，勞工可申請每小時158元補助，每月最多120小時。此外，事業單位於疫情期間對勞工開辦訓練課程，政府對「事業單位」的訓練費用補助，上限也提高到350萬元。

「公共服務短期上工計畫」對勞工有和福利？勞動部研擬，當失業率達5%以上時，就會啟動公共服務短期上工計畫。係由縣市政府提出用人計畫，再推介符合資格的「失業者」上工，每小時薪資158元，最長6個月。

居家隔離的勞工權利

至於居家隔離或檢疫的勞工有哪些法律上的權利呢？2月25日開始施行的《制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（下稱《紓困條例》），其第3條第2項規定，「接受居家隔離、居家檢疫者，在隔離、檢疫期間，其任職的機關（構）、事業單位等應給予防疫隔離假，不得視為曠職、強迫以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。家屬為照顧生活不能自理之受隔離者、檢疫者而請假者，亦同。」

何謂「防疫補償」？前條第1項規定，未違反相關規定的隔離者、檢疫者及照顧者；就隔離或檢疫日起到結束，得申請防疫補償。但有支領薪資或其他性質相同補助者，不得「重複領取」。另外，《嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法》也規定，接受居家隔離者或檢疫者或照顧者，每人按日發給1,000元，以隔離14天計算，每人可領1萬4,000元。

目前疫情除已衝擊國內觀光、旅遊、飯店餐飲、交通、百貨等服務業外，農漁產品出口、石化（出口依賴中國）、汽車（供應鏈）等可能會漸受影響。筆者建議，政府要採進取的政策，確保勞工就業權益，因為失業率的上升往往伴隨著經濟衰退。另外，目前的經濟模式和SARS當年有很大的不同，電商竄起到外送平台、體驗式觀光興起，光看危機，不如思考新商機帶來的工作機會，將危機變成轉機。

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●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。