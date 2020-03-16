司改半年報　司法院：重中之重！國民法官制盼儘速過關

▲司改國是會議半年報第五次，司法院長許宗力（中）、法務部長蔡清祥（右）、政務委員羅秉成（左）共同報告。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院與行政院、法務部16日共同召開「司法改革國是會議後半年報告」，向社會各界呈報司改這半年的成果。司法院長許宗力表示，「重中之重」就是前幾屆立法院會沒有過關的「國民參與審判制」，他希望能在立法院這會期完成立法。此外法務部也持續推動「國民檢察審查會制度」，並持續改善獄政人權。

許宗力致詞時表示，司法院在司法改革上已經完成許多成果，包含修正《法官法》強化對法官、檢察官的淘汰機制，修正《法院組織法》、《行政法院組織法》建構大法庭制度，修正《刑事訴訟法》的再審制度以及「限制出境出海」專章，完成《商業事件審理法》、《勞動事件法》等法令。他認為在法案陸續施行後，司法改革的成效就會逐步顯現出來，讓人民有感。

展望未來司改的重點工作，許宗力說「我所關心的，重中之重，就是前幾屆國會沒有能夠及時完成立法的『國民法官制度』，希望能在這個會期，順利地通過。」另外建立「金字塔型訴訟」、推動量刑改革、修正《刑事補償法》，配合《法官法》新制而修訂相關配套規範等，都是司法院未來的重點工作。

至於法務部長蔡清祥也提到目前持續推動的司改工作，包含推動「國民檢察審查會」由外部機關對檢察官的起訴、不起訴進行監督，改革「檢察官評鑑與淘汰機制」，成立監所外部監督機制，也積極退動獄政革新，提升獄政人權。