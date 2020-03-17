台東開車到車城福安宮參拜　返程拋錨夫妻用推的…枋寮警助排除

▲屏東縣枋寮警分局楓港派出所所長洪峻雄、警員張守逸協助推車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台東一對夫妻駕駛自小客車到屏東縣車城福安宮參拜，回程車輛故障，兩人艱困推著車，剛好遇到屏東縣枋寮警方執行巡邏勤務，發現後協助推到路邊，聯絡修車業者修理，讓他們兩人很感激。

枋寮警分局楓港派出所所長洪峻雄於日前帶著所內同仁張守逸執行巡邏勤務時，行經台26線下坪路口南下車道，發現北上車道上一對中年夫婦艱難地推著一部自小客車。

員警看到這對中年夫婦於車道上推車危險，立即將巡邏車停於後方警示並上前關心，經了解原來為中年夫婦駕駛自小客車從台東到車城福安宮參拜，返程時車輛因故障拋錨，停於路中怕發生危險，故想將車輛推到路邊停放等待救援，由於車輛故障難以推動，台26線該路段車速又較快，正愁不知該如是好時，遇到警方巡邏車出現。

洪、張兩員了解後，即刻協助該民眾將車輛推至路邊停放並告知鄰近的修車業者位置，派車協助修車事宜，警方的即時出現，並提供立即的協助，讓他們得以順利迅速遠離危險，相當感激。

分局長黃國源肯定洪、張兩人主動為民服務精神，值得同員學習，也提醒民眾開車出門前，務必預先檢查車輛各項性能狀態，行車時也須注意行車安全，確保行車安全。

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