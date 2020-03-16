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退休校長種蓮霧堅持草生　果相雖不美但安全又好吃

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▲校長退休的屏東縣林邊鄉農友謝永清和老師退休的太太種蓮霧，好吃又全全，消費者按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲校長退休的屏東縣林邊鄉農友謝永清和老師退休的太太種蓮霧，好吃又全全，消費者按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

校長退休的屏東縣林邊鄉農友謝永清，3年前收回原出租2分多地的蓮霧田，和也是老師退休的太太許憶齡管理蓮霧田，兩人從老師變農夫，雖無務農經驗，但仍用心學習，不懂的地方請教專家，以草生栽培方式不施用農藥，只使用光合菌，增加樹勢及摧花，果相雖不美，但質地紮實香甜，吃過消費者都說讚。

「吾不如老農」，但他有好學的精神，像回復到學生時代。58歲的謝永清表示，3年前退休後隔年當老師的太太也申請退休，他們相約回歸山林，過著閒雲野鶴的生活，但閒不下來，他們開始種起蓮霧。

他說，家中有塊2分地原是租給親友種植，剛好租期也到，於是收回來自己種；而小時候只會幫忙種些蔬菜、紅豆等，沒真正種過田，所以他去上了很多農業課程，附近的農友教他們用農藥最快，但總覺得愛護生態環境，堅持以草生栽培方式管理，還被別人笑說到底是種蓮霧還是種草，而且草長得快，一個月要割2次，可是很費力。

謝永清指出，這附近的田曾被88水災淹沒，土壤環境受破壞，所以必需長期保持土壤活化，而草生栽培可以增加有機質及改變酸鹼值，再加上朋友介紹施用的光合菌；用光合菌摧花，產期從12月就結果，預計可到清明節左右，果相雖不美，但果肉質地紮實甜美，又有香氣及傳統的蓮霧味道，平常就靠宅配銷售，尤其是教育界及醫學界的朋友特別捧場，都說蓮霧雖不漂亮，但很安全又好吃，讓他們充滿成就感。

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