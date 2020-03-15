　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

土風舞跳到翻臉！狂嗆舞友「共匪」再譏貪汙　健康會大媽下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 哭泣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婦人狂嗆一起做晨操的舞友為「共匪」，還暗諷對方貪汙，讓舞友崩潰決定提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台東報導

台東縣健康會的陳林婦人除了擔任理事長外，同時身兼做操及舞蹈老師一職，然而她卻在跳土風舞時，多次稱其中一名江姓舞友為「共匪」，辱罵其他舞友「你跟江一樣都是共匪」，還指稱江女「歪哥」，暗諷對方曾經貪汙，讓江女實在無法忍受，決定提告妨害名譽。

陳林女於2018年2月7日、13日及25日時先後在台東鯉魚山公園，罵江女3次共匪，再來是面對其中一名陳姓舞友因她的表演邀約，直接開罵「你與江一樣是共匪」，同年6月9日在小吃店進行理監事會議時，再次嗆江女「共匪」，而江女也反駁「你不要罵我共匪」，她直接回嗆「我就是要罵妳共匪、共匪、共匪、共匪！怎麼樣？」，挑釁意味相當濃厚，當下聽完江女的眼淚直接奪眶而出。

然而，陳林女明知江女為國中退休總務人員，又刻意選在晨運時間，接續向多人散佈「江女以前工作時期曾『歪哥』」，更提及「江女丈夫擔任福州同鄉會理事長期間，曾虧空10萬多元」，讓江女和丈夫認為名譽嚴重受損，決定提告。

陳林女矢口否認有散佈不實訊息，堅稱是聽人說的，而法官勘驗多名證人說詞後，確認是陳林女蓄意渲染、不實杜撰，藉機來誹謗江女和其丈夫，罪證明確，一審時台東地院依公然侮辱罪、誹謗罪，判處拘役140日，得易科罰金14萬，案經上訴二審後，法官認為量刑適當，最終駁回，維持原判，全案確定。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

妹仔為6千陪睡搞3P！沒拿到錢...男友撂話「斷他手」逼簽30萬本票

那兒隱密性好～師鐸獎校長疑約砲美髮師被拒　4度抹「腥味液體」騷擾下場曝

補習班女師和人夫開房辯：以為他離婚　正宮見「親密影片」心碎求償80萬

ET快訊
入夜「暴冷9°C」地區曝！周三北東再變天　一張圖看一周雨區
小鄭容和捅死人哭了！嗆北檢「太誇張」　律師：是傷害致死非殺人
藥過敏照領！她「狂囤2百片」價值2萬報銷　藥師淚：健保怎撐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

土風舞跳到翻臉！狂嗆舞友「共匪」再譏貪汙　健康會大媽下場曝

新店直播主捅死人哭了！嗆北檢「太誇張」…辯護律師：這是傷害致死，不是殺人

蜂群大舉「進攻」警察局！　免驚啦...原來是跟著蜂王找新家

「假檢警詐騙集團」車手頭從日本返台　檢啟動「防疫偵查庭」

快訊／北市大安區「民宅4樓起火」！濃烈黑煙狂竄　鄰居暖心搬運長者逃脫

拍色情美容館想檢舉！員工衝出來「老闆請泡茶」　他慘遭痛毆還被嗆白目

「韓國瑜市長室」行竊5次偷走136件物品　陳菊前攝影官被起訴

影／苗栗單車騎士下山…過彎擦撞對向遊覽車！遭輾破頭慘死

男童「抽搐不停」雙親緊抱求救　警駕車縮短14分鐘送醫救回命

「打你就可以進監獄」自拔點滴流血竟對護理師動粗　工程師緩刑2年

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

土風舞跳到翻臉！狂嗆舞友「共匪」再譏貪汙　健康會大媽下場曝

新店直播主捅死人哭了！嗆北檢「太誇張」…辯護律師：這是傷害致死，不是殺人

蜂群大舉「進攻」警察局！　免驚啦...原來是跟著蜂王找新家

「假檢警詐騙集團」車手頭從日本返台　檢啟動「防疫偵查庭」

快訊／北市大安區「民宅4樓起火」！濃烈黑煙狂竄　鄰居暖心搬運長者逃脫

拍色情美容館想檢舉！員工衝出來「老闆請泡茶」　他慘遭痛毆還被嗆白目

「韓國瑜市長室」行竊5次偷走136件物品　陳菊前攝影官被起訴

影／苗栗單車騎士下山…過彎擦撞對向遊覽車！遭輾破頭慘死

男童「抽搐不停」雙親緊抱求救　警駕車縮短14分鐘送醫救回命

「打你就可以進監獄」自拔點滴流血竟對護理師動粗　工程師緩刑2年

新北農業局水保新領導　多元服務行動治理新趨勢

爽玩希臘回台確診！周玉蔻怒轟「不曉得怎麼想的」：疫情嚴重了沒警覺心

身高150也能有超模長腿！各式風格「厚底球鞋」等你筆記

河樂廣場每星期二休園一天　黃偉哲呼籲一起來愛護台南之寶

超悲遭遇！嫁人前後公公、老公相繼過世「不得婆婆歡心」

高以翔二哥白色情人節「曬兄弟合照」Bella秒讚　網淚崩：如果你在就好了！

搶註冊抗疫英雄商標　鐘南山、吹哨人差點淪為「商人斂財工具」

SBL／基恩準大三元裕隆2連勝　簡浩3000分達陣

屋齡92年！彰化版「宮原眼科」　開價2500萬找有緣人

堅持去「旅遊疫情建議第三級」國家玩？　指揮中心：回國恐無法領防疫補償

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信是我兒

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

騎士「等姊下班」被砍死　兇嫌妻目睹一切「緊張手抖」

新店男捅死路人　臉書、IG突然關閉

新店男叼菸背刺一刀！騎士死前「滿臉錯愕」

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

更多熱門

相關新聞

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

台東縣台11線成功鎮嘉平5號橋附近，15日凌晨傳出一起意外事故，事發當時一名女子開車行經該處時，撞上兩頭在路邊遊蕩的牛，不僅導致兩頭牛當場死亡，女駕駛也因此當場失去呼吸心跳，至於事故詳細發生原因仍有待進一步調查釐清。

台東清明返鄉專車　3/19晚間7點開放網路購票

台東清明返鄉專車　3/19晚間7點開放網路購票

台東南迴公路連環撞！目擊女狂喊「天哪」網又歪樓

台東南迴公路連環撞！目擊女狂喊「天哪」網又歪樓

疑疲勞駕駛　台東休旅車撞進民宅1傷

疑疲勞駕駛　台東休旅車撞進民宅1傷

台東男酒駕擦撞　稱吃安眠藥夢遊脫身

台東男酒駕擦撞　稱吃安眠藥夢遊脫身

關鍵字：

共匪歪哥台東晨操

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

機票很便宜！回來確診全公司GG了

北部男高中生和家人遊希臘回國確診

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

新增6境外移入！　新冠肺炎累計59例

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

雷／《梨泰院》衝擊結尾觀眾傻爆眼

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

新竹縣出現首例新冠肺炎　患者前往歐洲出差

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面