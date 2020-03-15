土風舞跳到翻臉！狂嗆舞友「共匪」再譏貪汙　健康會大媽下場曝

▲婦人狂嗆一起做晨操的舞友為「共匪」，還暗諷對方貪汙，讓舞友崩潰決定提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台東報導

台東縣健康會的陳林婦人除了擔任理事長外，同時身兼做操及舞蹈老師一職，然而她卻在跳土風舞時，多次稱其中一名江姓舞友為「共匪」，辱罵其他舞友「你跟江一樣都是共匪」，還指稱江女「歪哥」，暗諷對方曾經貪汙，讓江女實在無法忍受，決定提告妨害名譽。

陳林女於2018年2月7日、13日及25日時先後在台東鯉魚山公園，罵江女3次共匪，再來是面對其中一名陳姓舞友因她的表演邀約，直接開罵「你與江一樣是共匪」，同年6月9日在小吃店進行理監事會議時，再次嗆江女「共匪」，而江女也反駁「你不要罵我共匪」，她直接回嗆「我就是要罵妳共匪、共匪、共匪、共匪！怎麼樣？」，挑釁意味相當濃厚，當下聽完江女的眼淚直接奪眶而出。

然而，陳林女明知江女為國中退休總務人員，又刻意選在晨運時間，接續向多人散佈「江女以前工作時期曾『歪哥』」，更提及「江女丈夫擔任福州同鄉會理事長期間，曾虧空10萬多元」，讓江女和丈夫認為名譽嚴重受損，決定提告。

陳林女矢口否認有散佈不實訊息，堅稱是聽人說的，而法官勘驗多名證人說詞後，確認是陳林女蓄意渲染、不實杜撰，藉機來誹謗江女和其丈夫，罪證明確，一審時台東地院依公然侮辱罪、誹謗罪，判處拘役140日，得易科罰金14萬，案經上訴二審後，法官認為量刑適當，最終駁回，維持原判，全案確定。

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