奧、捷旅遊回國後隔天就發燒！南部阿嬤成同團第2位確診個案

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今日宣布再新增10例境外移入確診個案。 （圖／記者黃國霖攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新冠肺炎又有新增10境外移入個案，其中6人為旅行團群聚感染，除了前幾天就有同團確診的土耳其旅遊團與埃及旅遊團外，今日新增的案例分別是從德國、冰島、法國及奧地利等國旅遊後回國確診。

案72為南部70多歲女性，3月5日至14日與家人(案61)參加奧地利、捷克團體旅遊，3月15日出現發燒症狀且有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診，為該旅行團第2名確診病例。目前已掌握相關接觸者共56人，持續擴大追蹤中。

請繼續往下閱讀...

今日新增案例多為歐洲境外移入案例，針對此一狀況，中央流行疫情指揮中心也表示，將往回追溯3月3日至14日期間所有自歐洲入境者，並針對有症狀的可能對象進行新冠肺炎病毒檢驗。

由於世界各國疫情擴散速度遽增，指揮中心表示，除已公布列第三級之中國大陸(含港澳)、韓國及中亞國家，自3月19日零時起並將下列亞洲19國、東歐1國及美國3州之旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)：

亞洲：日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。(共19國)

東歐：摩爾多瓦。

美國：華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。(共3州)

指揮中心提醒，國人應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊；另於台灣時間3月17日16時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。

▼確診個案總表。（圖／指揮中心提供）