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全台最美全聯！她純朝聖「晃一圈購物籃滿了」　2樓有咖啡廳...網驚：根本誠品

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▲全台最美全聯！她純朝聖「晃一圈購物籃滿了」　2樓有咖啡廳...網驚：根本誠品。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

▲像是進口超市的裝潢。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻日前朝聖台中全聯旗艦店，原本打算純參觀的她，受到氛圍影響，狂掃一大籃商品，而店內高質感的裝潢與設計，讓人瞬間有走進誠品的錯覺，彷彿商品也都變高級了。

女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」笑po文，表示自己沒有好物分享，但很想跟大家分享好店，「台中全聯旗艦店真是超酷的，不像在逛全聯，我本只想去參觀，出來籃子已滿，連買一瓶小磨坊胡椒粉都覺得是進口的胡椒粉」。

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▲全台最美全聯！她純朝聖「晃一圈購物籃滿了」　2樓有咖啡廳...網驚：根本誠品。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

▲▼看著琳琅滿目的商品，好多人忍不住失心瘋了。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

▲全台最美全聯！她純朝聖「晃一圈購物籃滿了」　2樓有咖啡廳...網驚：根本誠品。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

這間全聯位在台中西屯區文心路二段上，去年8月底開幕，除了兩層樓建築占地相當廣，2樓還結合咖啡廳，是全台首間複合式全聯，其內部裝潢更走質感路線。

po文一出掀起巨大回響，狂吸超過1.4萬讚，網友們也紛紛驚呼，「好高級啊~羨慕台中」、「這也太羨慕了！ 好好買的fu」、「現在全聯有很多間都走這個路線的樣子」、「誠品風格，好酷」、「哇！好像開在高檔百貨公司下面的日式超市」、「進去整個人都高級起來了」。

▲全台最美全聯！她純朝聖「晃一圈購物籃滿了」　2樓有咖啡廳...網驚：根本誠品。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

▲連商品都莫名變高級了。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

許多曾造訪的朋友也笑回，「開幕不久也有去，麵包看起來格外好吃，樓上還有咖啡廳」、「今天去喝下午茶，順便買一張小朋友」、「現在全聯有很多間都走這個路線的樣子，分類上覺得還是有點小亂，東西庫存比較容易有現貨，還有熟食區、立食區、二樓咖啡區」、「我前兩天才去逛，旗艦店就是不一樣，差點逛到忘了回家的路」。

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