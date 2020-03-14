台北哥停車場遇「落魄版東瀛戰神」　路人心痛留言：請珍惜...釣出車主友

▲不少路人在引擎蓋上留言。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前逛完大賣場，在停車場意外捕捉到，男人們夢寐以求的神車竟布滿灰塵，一看就是停放多時，在心疼的同時也不禁好奇背後緣由。po文掀起熱議，也釣出自稱車主的朋友解答。

「東瀛戰神居然被丟在地下停車場生灰塵，好浪費喔！」網友在爆廢公社發文指出，之前到台北某間家樂福買東西，在地下3樓停車場發現這台車，忍不住發問「有朋友看過嗎？感覺停了好一段時間了，輪胎看起來也很新，眉頭一皺覺得案情不單純。」

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▲▼滿滿的灰塵阿。（圖／翻攝自爆廢公社）

素有「東瀛戰神」之稱的Nissan GT-R，憑藉著強悍戰力在全球車壇叱吒風雲，也向來是重口味性能玩家心目中「爆改聖品」的首選，如今夢想神車淪落至此，吸引不少過路人在厚厚灰塵上留言，「車子很貴，請珍惜」、「不開送我好嗎」、「以前就是任性」、「車主呢」。

而大票網友們則紛紛笑回，「車主如果有看到 ，要洗車可以找我」、「還改了Bensopra的寬體欸」、「貓都去按個手掌」、「14天後會不會出現，車主在隔離中」、「看一下車窗裡面，車主搞不好貼在哪裡看著你呢」、「又一個野獸被遺棄」、「可能100台其中1台，放到忘記」。

沒想到，po文成功釣出車主的哥們，表示「此車是小弟的朋友，因為近年來忙於小朋友及事業，導致愛車疏忽照顧，目前還在國內當奶爸，沒有出國深造，剛已經轉告車主，請他有空去洗洗車發動一下，車主謝謝樓主關心。」