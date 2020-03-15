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那兒隱密性好～師鐸獎校長疑約砲美髮師被拒　4度抹「腥味液體」騷擾下場曝

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▲桃園市李姓男子今年5月間不滿女友揚言分手，透過LINE上傳「我可以放手，但要看妳的造化」等語威嚇前女友。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名國小校長疑似想約砲卻遭拒絕，竟4度塗抹口水在女子的車門把上，遭對方提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名曾獲師鐸獎的張姓國小校長於理髮時認識一名黃姓女員工，卻傳疑似想約砲的訊息「你會排斥到汽車旅館嗎？」給黃女，不過遭對方拒絕；然而他竟先後4次塗抹不明腥味液體在黃女的車門把以此發洩，黃女以為心愛的車子被塗抹精液嚇翻，立刻報警。日前沙鹿簡易庭裁定結果出爐，法官依藉端滋擾住戶，處張男罰緩7000元。

黃女指出，張男到店內理髮時才與她熟識，然而對方卻發訊息稱「你會排斥到汽車旅館嗎？那兒隱密性較好」，她看到後認為2人都是已婚身分不應該有這樣約砲的行為，便回覆對方「你想到哪了？正常人會去的地方嗎？」、「我對你太失望了！」。

黃女以為這樣就沒事了，卻發現張男於2020年2月3日至6日期間，先後到她家門前，塗抹4次不明腥味液體在她的車門把上，讓她認為可能是精液，趕緊報警處理。

警方透過調閱監視器畫面後發現，確實是張男所做的，經訊問後，張男坦承犯行，但指稱該液體是自己吐出的口水；對此法官認為，無論該液體為口水或者精液，已讓黃女的居住安寧受到嚴重破壞和威脅，台中地院審酌，張男僅因邀約黃女上汽車旅館不成，先後4次藉端滋擾，妨礙其居住安寧，本身還從事教育工作，認為此舉不該，因此處他7000元罰鍰，全案可上訴。


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