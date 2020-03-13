你猜它幾歲了！原來「信義區是雙魚座」　101點燈慶生...網驚：竟然比我小

▲信義區是外國觀光客來台必去的景點之一。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台北信義區百貨、豪宅林立，可謂繁華的象徵，而昨天正是它的30歲生日！有趣的是，台北101大樓昨晚和今晚連兩天會點燈祝賀，引起不少討論，許多同為雙魚座的網友也紛紛留言，互道生日快樂！

「信義區生日快樂！原來你雙魚座，有夠浪漫。」台北101臉書粉專昨天發文，祝賀「壽星」信義區。事實上，信義區原是松山區的一部份，由於該區在1980年代人口達45萬，轄區過大，所以1990年3月12日台北市行政區重劃時，將南松山地區劃分出來，成為今天大家逛街、吃晚餐的浪漫信義區！

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▲▼信義區30歲了。（圖／翻攝自臉書／台北101）

台北101指出，12、13日連續兩天，晚上6點半到10點，會在大樓北面59與60F的外牆點燈打字，也歡迎民眾拍照分享。

在網友們長知識的同時，也紛紛留下祝福，笑回「雙魚座，果然浪漫！生日快樂」、「跟我腦公同一天生日！生日快樂～」、「30年前的你只是沒幾千塊的農地，30年後卻變成凡人無法碰觸的風水寶地」、「信義區跟誠品和熊本熊同一天耶」、「原來信義區還比我小，一樣是雙魚座」、「原來我比信義區資深6歲啊」。

▼101點燈祝賀。（圖／翻攝自臉書／台北101）