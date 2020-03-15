推動兼顧經濟與生態國土策略　台中目標：16年後人口300萬

▲台中全力發展核心地區。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市訂定新的國土計畫，朝「生活、生產、生態、生機」四生一體的城市目標前進，運用「二四六-智慧環行中都」策略，維護農地與產業發展平衡邁進，全案將在16日提請國土計畫審議會大會審議，待內政部通過後，將作為台中市空間發展的指標，2036年計畫人口達到300萬人。

▲台中維護優良農地，確保糧食無虞。

都發局表示，台中市國土計畫草案去年公開展覽後，經台中市國土計畫審議會國土保育與海洋資源分組、城鄉與農業發展分組討論，透過整合區域資源，與周邊縣市共同組成經濟圈，從推動區域合作取代個體競爭，提升中台都會競爭力；並以「生活、生產、生態、生機」四生一體的城市目標，朝向三大核心(中部都會核心、山城核心及雙港核心)、六大策略區、九大資源系發展。

▲落實國土保育，兼顧經濟發展。

台中市近10年人口逐漸成長，移入率從0.24%上升至0.33%，顯見台中市對其它地區的吸引力，因此台中市國土計畫目標2036年計畫人口訂為300萬人，另外為解決部分非都市土地公共設施水準不足及防災需求，將新增部分住商用地(新庄子、蔗廍、太平坪林地區等)，後續將透過新訂或擴大都市計畫程序辦理。

▲智慧環行中都，交通暢行無阻。

台中市國土計畫並非僅是開發導向，計畫中也盤點全市生態網絡資源，透過疊圖分析指認出原始林生態保育（和平）、里山共生區域（淺山地區）、大肚山生態保育（大肚、龍井、沙鹿）、農業地景保育（大甲、大安及外埔）及溼地保育（高美、大肚溪口）等核心區塊；並導入都市韌性規劃、低碳發展、城市風廊及生態親水環境等手法，提升地區因應調節能力，落實國土保育。

在交通方面，台中以「i Doors-建構交通任意門」作為交通政策的核心理念，打造「二四六-智慧環行中都」，包含二大門戶（中部國際機場、台中港）、四個轉運中心（台中轉運中心、水湳轉運中心、烏日轉運中心、豐原轉運中心）、六環型系統（高、快速公路的三環、軌道運輸系統的三環），透過不同公共運輸工具間整合發展，落實複合式大眾運輸網。

在農地維護與產業用地劃設議題，台中市國土計畫草案中農業發展地區劃設5.9萬公頃，經審查後調整為6.09萬公頃，以確保糧食安全；在產業發展上，刪除中科產業用地260公頃；同時陸續盤點未登記工廠，除配合工廠管理輔導法執行外，針對群聚性未登記工廠，將指定產業園區協助工廠遷移，落實農地農用。

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