越捷航空宣布：即日起搭機、進出越南機場　「不戴口罩」將拒報到登機

▲越捷航空宣布，即日起進出越南機場、搭機時皆須配戴口罩。（圖／越捷提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，越捷航空宣布，即日起進出越南機場以及搭乘越捷航空皆需配戴口罩，若旅客「未配戴口罩將拒絕報到及登機」，請旅客們務必注意。

越捷航空公告，為了確保乘客的健康和安全，請所有乘客進入機場航站樓，並搭乘越捷的航班時配戴口罩。越捷航空已與當局、機場及地面服務公司緊密合作，向乘客提供指示和建議，以確保乘客跟社會的最高安全。

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另一方面，越南為了因應疫情，也自15日開始暫停核發落地簽，禁令不限國籍；根據我國外交部公告，越南政府15日中午開始暫停落地簽，就算已取得核准公文，一樣不能辦理，不過民眾可以前往台北的「越南經濟文化辦事處」申請簽證。

▲越南15日起全面停發落地簽。（圖／記者紀佳妘攝）

外交部呼籲，若國人近日要前往越南，務必留意越南政府相關公告，旅遊期間若遇到緊急狀況，可以撥打駐越南代表處（順化以北）緊急連絡電話：+（84）-913-219-986（越南境內直撥0913-219-986），或是撥打胡志明市辦事處（峴港以南）緊急聯絡電話：+（84）-903-927-019。

雖然嚴格實施口罩禁令，但越捷也自即日起自3月17日，祭出全航線「70% off」3折超級優惠機票，消費者只要於越捷官網訂票時輸入「BOOKNOW70」，即可享有優惠。機票使用時間為2020年4月1日起至2020年6月16日。