奇葩客為確認口罩厚度「想摸一下」　她傻眼秒拒絕...曝後續：鬧劇還沒結束

▲口罩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

自從口罩實名制上線後，傳出不少藥師遭到民眾刁難的消息，日前還有婦人逼藥師下跪的新聞，令人傻眼。而今日又有苦主遇到客人要求「摸口罩」，想確認厚度後才能決定要不要買，讓她無奈表示「太奇葩」。

「今天是我遇過最奇葩的事情。」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示自己在南部一間健保特約藥局上班，自從口罩實名制開始實施後，每天都會遇到不少神奇的事。

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她表示，日前來了一名客人，劈頭就問「請問你們今天口罩是厚的嗎？」原PO隨後打開口罩包裝讓客人「遠觀」，對方卻加碼要求「想摸一下」，讓她驚呆拒絕「當然不行啊！」

但客人仍不死心，表示不摸就不知道口罩多厚。原PO聽完則是不甘示弱地反擊，「口罩讓你摸過後你不買了那誰敢買？」勸對方若對口罩厚度沒信心的話，可以選擇不買，留給其他有需要的人。

▲原PO不解口罩明明都用紙袋裝了，對方為何還需要塑膠袋，還嫌加購費1元很貴。（示意圖／翻攝自爆廢公社）

原PO指出，那位客人猶豫了一陣子後終於決定要買，然而鬧劇還沒結束，對方接著要求要一個塑膠袋，聽到要加購1元後還嚷嚷「塑膠袋還要1元喔！怎麼這麼小氣。」讓原PO聽完滿頭問號，不解明明口罩就已經用紙袋包好了，為何還需要塑膠袋。

貼文上線後，網友們紛紛搖頭表示「我遇過跟我要夾鏈袋的，說政府發的紙袋會接觸空氣很髒」、「人生的修練」、「每天都有人在秀下限」、「還有挑廠牌的啊」、「腦子是個很好的東西，但有些人出門就是不喜歡帶著」。

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