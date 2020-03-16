疫情重創餐廳！　專家：「美食街試吃」才該停...3件事做好仍可光顧

▲專家建議收銀人員與送餐人員需分流。（圖／翻攝自台大公衛所）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全世界持續升溫，導致外食人口減少，許多餐廳轉而主打外送服務。台大食安所所長陳家揚指出，近日到餐廳用餐的人數顯著減少，其實只要店家、消費者多注意一些食安狀況，在外也能安心用餐、降低風險，減少對平常生活的衝擊性。

新冠病毒以人與人飛沫傳染為主要途徑，應拉大社交距離、減少聚集；或經表面接觸，再碰觸口、鼻、眼，但這非主要途徑；或經由食品或食品包才傳播，但目前無證據且可能性低。對此，陳家揚提出3面相供食品餐飲業者參考，分別是落實衛生規範、強化員工健康及管理、調整餐廳環境與清潔。

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陳家揚建議，店家應提供清潔劑洗淨，員工工作前應用手部清潔劑洗淨，工作中吐痰、擤鼻涕、如廁後必須清洗雙手。

當員工不舒服時，務必在家休息，店家需制定人員調度應變計畫，以及留意時薪人員的健康狀況。陳家揚進一步指出，員工除了加強手部清潔之外，送餐、收餐間還要洗手或酒精消毒；調理即食食品應戴經消毒的手套、或徹底洗淨消毒手部；收銀人員與送餐人員務必分流，因為收銀人員常跟顧客接觸，應避免傳播範圍擴大。

▲吃合菜應多加一份餐具。（圖／記者黃心瑀攝）

最後，陳家揚建議，店家拉大顧客用餐距離，常清潔餐桌、門把，或使用簡單2-3頁的簡易菜單，減少消費者與員工的接觸頻率；提供員工、顧客消毒紙巾和酒精洗手液，在用餐前和平時擦拭桌椅用；減少自助餐形式；吃合菜時，可多提供一份餐具。

消費者部份，陳家揚則表示，顧客吃飯前先清潔手部，避免直接用手取食；盡量透過乾淨的餐具，減少手口接觸；自備清潔消毒用品來擦拭用餐桌椅；選擇注重防疫的餐廳，減少感染風險。

國立臺灣大學公共衛生學院院長詹長權建議，台灣可以學習香港，使用透明隔板，拉大顧客間的用餐距離；合菜盡量分盤裝，避免直接夾取。他呼籲，即日起美食街也應該停止試吃，避免顧客直接用手拿取食物，增加病菌傳播的風險。