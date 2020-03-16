圍堵疫情輸入！廣西祭最高4萬3舉報獎金　防違規入境行為

▲廣西僑鄉容縣鼓勵舉報非法入境行為。（示意圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

隨新增新冠肺炎確診病例中，海外輸入來源超過本土感染，中國大陸各地近日陸續加強對境外人員入境的管制，以廣西最大的僑鄉—玉林市容縣為例，就不惜祭出最高1萬元人民幣（約合新台幣4萬3000元）的獎金，鼓勵舉報違規入境人員。其餘包括北京、內蒙古、濟南、安徽等地，均也已採取境外人員入境須隔離14天、必須先行報備等圍堵措施。

按照容縣黨委宣傳部發布《關於實行境外人員返容入容主動報告製度的通告》內容，凡近期有擬從境外返容入容人員的家庭，在掌握家庭成員及親屬擬從境外返容入容的信息後，要第一時間如實主動向屬地報告，訊息包括姓名、所在國家及城市、具體行程（含轉機等）、所乘交通工具、聯繫方式、個人身體狀況等。

▲疫情之下人們生活受到限制 。（圖／路透社）

公告強調，民眾若發現有非法入境，或入境後不如實報告、不遵守隔離規定等線索，可向所在鎮、縣疫情防控指揮部舉報。經查證舉報屬實的，給予3000元到10000元人民幣現金獎勵。

據了解，玉林市容縣因毗鄰粵港澳，為玉林市東大門，也是廣西最大的僑鄉，有海外華僑、華人和港澳台同胞150多萬人，分佈在世界30個國家和地區，在防控疫情輸入上首當其衝。

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