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台南藥師防疫自保 Q版藥師娃娃乾洗手超吸睛

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▲加入台南市藥師公會的各大醫院藥師，都很高興收到台南藥師公會送給他們的隨身瓶乾洗手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲加入台南市藥師公會的各大醫院藥師，都很高興收到台南藥師公會送給他們的隨身瓶乾洗手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台醫事人員展開防疫大作戰，社區健保藥局藥師忙代售政府的防疫口罩，醫院、診所的藥師也義無反顧加入防疫的宣導，台南市藥師公會為讓身處防疫第一線的藥師能多一份自我防護的保障，特別委託廠商緊急生產一批含有75％酒精成分的隨身瓶乾洗手，發給第一線的藥師隨身攜帶、隨時可做消毒使用來保護自己。

▲加入台南市藥師公會的各大醫院藥師，都很高興收到台南藥師公會送給他們的隨身瓶乾洗手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「藥師娃娃，真是太可愛了」；「限量版的喔！一人一瓶」，許多醫院藥局的藥師收到之後都發出讚嘆，「真好！公會沒把我們這些在醫院的藥師給忘記了，我們每天面對病人也是很危險的。」，診所的藥師在收到公會貼心又實用的小禮物後，也是充滿喜悅之情，多了一分安全的防護就可以更安心來幫病患做最好的服務。▲加入台南市藥師公會的各大醫院藥師，都很高興收到台南藥師公會送給他們的隨身瓶乾洗手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會理事長吳振名表示，消毒殺菌最實用的乾洗手產品，在社區藥局幾乎每家都可買到，但方便隨身攜帶的小瓶裝乾洗手就比較沒那麼普遍，於是在召開常務理、監事會議時，就提出應製作一批方便隨身攜帶的乾洗手，來送給在醫院、診所、社區藥局等在防疫第一線的藥師會員自保使用。

▲加入台南市藥師公會的各大醫院藥師，都很高興收到台南藥師公會送給他們的隨身瓶乾洗手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會常務監事史宗良表示，除了政府的防疫酒精，含有75％酒精的防疫相關產品也都可用來作為消毒殺菌使用，如乾洗手、制菌噴劑，廠商大都會再添加茶樹精油以增加抗菌的效果，同時也可降低酒精的刺激性來保護雙手。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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