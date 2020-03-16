防疫香包、養生茶　長女邀請中醫師樹下授課如何防疫！

▲台南長榮女邀請奇美醫院中醫師，在林蔭大道下，教學生如何製作防疫香包及養生茶增強抵抗力，讓特色課程更能呼應時勢。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情擴散全球，令人聞之色變，如何抗疫、防疫也成了熱門話題，除了勤洗手、戴口罩，增強自身的免疫力，也可防病毒入侵，台南長榮女中開學後，便將部份課程，移到戶外進行，更請來奇美醫院中醫師，在林蔭大道下，教學生如何製作防疫香包及養生茶增強抵抗力，讓特色課程更能呼應時勢。

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長女為教育部選定之技術型高中108新課綱前導學校，故107學年度入學的學生，提早一年便開始接受新課綱洗禮，不同之處在於增加多元選修及彈性課程，讓學生跨群、跨科學習，得以適性揚才、並將所學實踐於生活中。武漢肺炎肆虐之際，校方安排在跑班課程中，結合餐飲科及美容科的創意飲調、芳香療法特色課程，請來奇美中醫部長許堯欽到校，教兩科學生如何製作防疫香包、泡養生茶，內服外用對抗病毒。

奇美許部長指出，根據中國抗疫經驗證實，在西醫消滅病毒、中醫調理身體雙管齊下，對武肺患者有更好的療效，所以平時若能提升自體免疫力或創造病毒不愛的環境，都能讓疾病遠離自己。這次他調配的香包，有藿香、菖蒲、艾葉等能保健腸胃、護心肺的中藥材，用調理機攪碎後裝入過濾袋即可，香包放在書房或臥室，味道能驅走病毒。擁有美學素養的美容科學生，也發揮好手藝，將平常做飾品剩下的網紗布料縫製成香包袋，讓傳統香包更有時尚感。

另外，許部長也調配了能補中益氣的養生茶、健脾化痰的檸檬香茅，餐飲科茶飲文化特色班的學生也現場沖泡讓師生品嘗，在充滿綠意的林蔭大道上，有薰香護體、茶飲補身，著實讓大家元氣加倍、力抗武肺。

長女校長蔡玉敏表示，為了防堵疫情，寒假期間學校即成立防疫小組，擬定各種防疫措施，包括學生到校量體溫、廁所配置肥皂、一般教室不關門窗、專業教室強化消毒等，校方也將韻律、美姿美儀等課程改到戶外進行，而今年畢業成果發表會的地點，也捨棄設備一流的大禮堂；美容科、時尚造型科的整體造型走秀，移師到學校後花園，而餐飲科、觀光科則打算在林蔭大道擺攤，以創意市集模式秀出中西餐、烘焙、小吃、古蹟導覽遊程規劃等作品，讓學生得以在較為安全、有別傳統的環境中，展現3年所學。

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