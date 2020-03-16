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台南白河林初埤「2020木棉花季」完美落幕　27萬人參與賞花

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▲台南市白河區「2020年木棉花季」系列活動，3月15日完美落幕，白河警分局全力交通疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河區「2020年木棉花季」系列活動，3月15日完美落幕，白河警分局全力交通疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河區「2020年木棉花季」系列活動，於2月22日璀璨登場，在3月15日完美落幕，白河警分局共計使用警力298人次、協勤民力72人交維疏導，根據主辦單位統計約有27萬人參與這年度盛事。

▲台南市白河區「2020年木棉花季」系列活動，3月15日完美落幕，白河警分局全力交通疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市白河區「2020年木棉花季」系列活動，3月15日完美落幕，白河警分局全力交通疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年「白河林初埤木棉花道」除了美景，還規劃一系列藝文表演及裝置藝術，吸引眾多民眾前來共襄盛舉，因此活動期間人潮、車潮眾多。白河警分局在「2020木棉花季」活動期間，不管豔陽高照、不論車水馬龍，總是堅守崗位，揮汗疏導交通、站立於十字路口指揮車輛行進、視車流狀況調整號誌，讓民眾帶著愉快心情來觀賞美麗的木棉花，並且也能開心的回到溫暖的家！

▲台南市白河區「2020年木棉花季」系列活動，3月15日完美落幕，白河警分局全力交通疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市白河區「2020年木棉花季」系列活動，3月15日完美落幕，白河警分局全力交通疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市白河區「2020年木棉花季」系列活動，3月15日完美落幕，白河警分局全力交通疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）



員警除了於道路上盡力疏導交通，更設立機動派出所服務民眾，期間遇有民眾跌倒受傷，立刻派員警將民眾先行攙扶至陰涼處，並通知服務台前來處理，另有民眾陳小姐騎車為閃避野狗而摔倒車禍，立即派員警前往，先照看傷者傷勢、通知救護車送往奇美醫院，並疏導現場交通，另有多名民眾詢問景點位置資訊，也熱心提供相關訊息，讓民眾感受到警察的盡心協助！一年一度的白河林初埤木棉花季即將結束，白河警分局與民眾相約明年再相會。

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