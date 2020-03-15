封城憾事！湖北孝感1歲童疑似「活活餓死」家中...屍體已發臭





▲湖北多城市封城，食物問題成為關鍵。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導

大陸湖北自1月23日起共17座城市陸續宣布封城，在這封成抗疫的過程中，日前孝感市傳出一起令人心痛的案例，一名一歲半左右的幼兒，疑似活活在家被餓死，直到屍體發臭才被人發現。

綜合陸媒報導，一名孝感市網友14日在微信PO文表示，在他居住的社區，有一名不到2歲的小孩被活活餓死。官方微博「孝感發布」也在當天傍晚證實幼兒死亡的消息，表示這起案件是發生在3月14日中午12點多，但並沒有說明幼兒死因，以及家中情況。

▲一名一歲半左右的小孩，活活被餓死在家中，直到屍體發臭才被人發現。（示意圖／pixabay）

據報導，當地轄區派出所民警在13日與社區幹部配送物資時，發現29歲的鄧姓女子家中傳出異味，報案處理，然而因為鄧姓女子情緒不穩，工作人員擔心她跳樓故未強行開門。

14日上午，社區幹部和員警前往雲夢縣倒店鄉請來鄧姓女子的姑媽，說服鄧姓女子開門，然而她仍拒絕開門，最後派出所強行破門，發現死亡的一歲半幼兒。社區通報表示，在疫情期間，理絲社區積極負責居民物資配送，多次為鄧姓女子送來蔬果、奶粉等物資。

另外，網路上也流傳一則微信的對話紀錄，有網友表示，自己的婆婆常接濟那家人。而該名鄧姓女子與丈夫離異，患有精神疾病，出外搶東西吃被社區管理員打，回去才發現兒子已經餓死了。然而此消息僅是「網路流傳」，真實情形不得而知，亦無法確認責任歸屬。

而據《澎湃新聞》今（15）日下午3點42分最新報導，孝感市人民政府新聞辦公室官方微博發布通報：3月14日，孝感市高新區丹陽辦事處理絲社區發現居民鄧某某之幼女死亡。經調查，目前未發現鄧某某有精神病病史記錄。經現場勘查，鄧某某家中有大米、奶粉、蔬菜、水果等生活物資，水、電、氣完好可用，基本生活設施齊全。公安機關已對鄧某某涉嫌犯罪立案偵查。