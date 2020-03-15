搭捷運環狀線！列車進站瞬間...她見「謹慎一幕」感動翻：生在台灣很安心

▲新北捷運環狀線示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

除了政府官員、醫事人員等，社會上讓還是有許多默默無名的人努力為防疫付出著。一名女網友日前搭乘新北捷運環狀線時，看到一群清潔人員盡心竭力消毒車廂內的每個角落，就為了讓乘客能安心搭車，令她相當感激自己生活在台灣。

一名女網友在Dcard發文，她昨日在新北捷運環狀線的終點站等車，看到月台旁站了一排清潔人員。只見列車進站時，其中一位阿伯拿起無線電表示「列車進站、列車進站，大家準備」，而每位清潔人員手中都拿著酒精和抹布，且每人都分配一個車廂。

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原PO說，車子一到站後，所有隊員立刻衝進車廂，把乘客可能摸過的每個角落都擦拭一遍，包含走道上方的三角形把手，所有人都很盡責用力地擦拭著。清潔人員消毒完畢後，領頭的阿伯還暖心地向乘客鞠躬表示「請安心搭乘」，讓原PO超感動。

▲捷運清潔人員正進行消毒工作 。（圖／翻攝自Dcard）

「看著清潔人員那麼用心，台灣交通防疫的謹慎，那一瞬間真的覺得好暖。」原PO最後不忘大讚政府的防疫效率，還說生活在台灣讓她很安心，「謝謝做防疫的每個人員讓我們可以安心地生活！」

貼文一出，網友們也紛紛致敬表示「辛苦了」，「他們真的好棒」、「感謝他們的存在，也感謝我生在台灣，看到歐洲防疫狀況真的嚇死」、「上禮拜晚上10點多坐火車從左營高鐵站出來，還有看到人員在擦拭站外斜坡的欄杆，真的覺得很感謝」。

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