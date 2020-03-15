獨／客運連切2車道　聯結車駕駛急閃開罵：不顧乘客的命！警回無法可罰

記者李忠憲／台中報導

驚險一瞬間！一輛聯結車行走台74線快速道路，經過匝道時，一輛客運上匝道後竟馬上連續切換2車道，聯結車根本煞不住，急切內側車道幸運閃避，駕駛氣到大罵國罵。他將影片上傳臉書，痛罵客運「當轎車開」、「你不顧乘客的命我還要好嗎？」但這樣的行為，主管執法機關卻回覆「無法可管！」令人傻眼。

▲客運上匝道立刻往左連切2車道，聯結車急閃內側車道。（圖／包先生授權提供）

包姓男子本月13日開著聯結車空車，行駛在台74線快速道路市區往烏日方向。他經過五權西路匝道時，刻意將車行駛在中線車道，右方接續有上匝道車輛往左切入外側車道。突然，一輛豐原客運竟連續左切2車道，他發現時要急煞也煞不住，趕快緊按喇叭並左切內側車道閃避，雖沒發生意外，但他在車上狂飆國罵，事後將行車紀錄器影片放上臉書。

▲▼客運上匝道連左切2車道，聯結車看到開始緊按喇叭。（圖／包先生授權提供）

包男說，「你開公車後面還載人，還當轎車開！台中市公車絕大多數都是垃圾，真的不是歧視！誰給你的勇氣，讓你才剛上匝道要匯入，就連切兩車道到中線！你不顧後面乘客的命，我還要好嗎？」文一出，果然引發網友熱議。

有人說，「還好內線沒烏龜，不然就...」，包男也回「直接下去可能晚間新聞極大機率看到我」。也有人說，「跟大部份的小烏龜一樣的開法，先搶先贏」、「一上來沒看後視鏡就切進兩條.....真的後視鏡裝假的啊...」、「這太扯了！當後面沒車膩！可能認為你的比較小台」、「你的反應真的很快！一個不注意就下課了」、「台中市公車不意外！」

▲幸運閃避客運的聯結車司機，在車上頻飆國罵。（圖／包先生授權提供）

對於公車誇張行徑，主管及執法機關卻給了無法可罰的答案。第六警分局表示，交通法規並未禁止車輛連續切換2車道，大車也是如此。中市交通警察大隊表示，變換車道行駛除應顯示方向燈外，也應注意後方行駛中車輛的安全距離，該影片中大型公車變換車道，無明確發現違規行為，呼籲駕駛人行車遵守交通安全規則，以維安全。中市交通局則說，仍需以警方認定為主。

包先生得知後感到傻眼，他表示，法規的確沒有規範不能連切兩車道，出事情也就以不當變換車道追究肇事責任。就算不能連切，不當變換車道跟這個意思其實一樣，他開車遇到太多了。法規不明確，司機開車素質不當，都是此事件的主因。政府真要等出事了，才會正視問題嗎？

・停產會崩潰

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