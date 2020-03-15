　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／客運連切2車道　聯結車駕駛急閃開罵：不顧乘客的命！警回無法可罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李忠憲／台中報導

驚險一瞬間！一輛聯結車行走台74線快速道路，經過匝道時，一輛客運上匝道後竟馬上連續切換2車道，聯結車根本煞不住，急切內側車道幸運閃避，駕駛氣到大罵國罵。他將影片上傳臉書，痛罵客運「當轎車開」、「你不顧乘客的命我還要好嗎？」但這樣的行為，主管執法機關卻回覆「無法可管！」令人傻眼。

▲▼客運上匝道連左切2車道，聯結車急閃才免於發生意外。（圖／包先生授權提供）

▲客運上匝道立刻往左連切2車道，聯結車急閃內側車道。（圖／包先生授權提供）

包姓男子本月13日開著聯結車空車，行駛在台74線快速道路市區往烏日方向。他經過五權西路匝道時，刻意將車行駛在中線車道，右方接續有上匝道車輛往左切入外側車道。突然，一輛豐原客運竟連續左切2車道，他發現時要急煞也煞不住，趕快緊按喇叭並左切內側車道閃避，雖沒發生意外，但他在車上狂飆國罵，事後將行車紀錄器影片放上臉書。

▲▼客運上匝道連左切2車道，聯結車急閃才免於發生意外。（圖／包先生授權提供）

▲▼客運上匝道連左切2車道，聯結車看到開始緊按喇叭。（圖／包先生授權提供）

▲▼客運上匝道連左切2車道，聯結車急閃才免於發生意外。（圖／包先生授權提供）

包男說，「你開公車後面還載人，還當轎車開！台中市公車絕大多數都是垃圾，真的不是歧視！誰給你的勇氣，讓你才剛上匝道要匯入，就連切兩車道到中線！你不顧後面乘客的命，我還要好嗎？」文一出，果然引發網友熱議。

有人說，「還好內線沒烏龜，不然就...」，包男也回「直接下去可能晚間新聞極大機率看到我」。也有人說，「跟大部份的小烏龜一樣的開法，先搶先贏」、「一上來沒看後視鏡就切進兩條.....真的後視鏡裝假的啊...」、「這太扯了！當後面沒車膩！可能認為你的比較小台」、「你的反應真的很快！一個不注意就下課了」、「台中市公車不意外！」

▲▼客運上匝道連左切2車道，聯結車急閃才免於發生意外。（圖／包先生授權提供）

▲幸運閃避客運的聯結車司機，在車上頻飆國罵。（圖／包先生授權提供）

對於公車誇張行徑，主管及執法機關卻給了無法可罰的答案。第六警分局表示，交通法規並未禁止車輛連續切換2車道，大車也是如此。中市交通警察大隊表示，變換車道行駛除應顯示方向燈外，也應注意後方行駛中車輛的安全距離，該影片中大型公車變換車道，無明確發現違規行為，呼籲駕駛人行車遵守交通安全規則，以維安全。中市交通局則說，仍需以警方認定為主。

包先生得知後感到傻眼，他表示，法規的確沒有規範不能連切兩車道，出事情也就以不當變換車道追究肇事責任。就算不能連切，不當變換車道跟這個意思其實一樣，他開車遇到太多了。法規不明確，司機開車素質不當，都是此事件的主因。政府真要等出事了，才會正視問題嗎？

・停產會崩潰

【更多新聞】

大學畢業合照全戴口罩　張廖萬堅PO照「急尋愛女」！網歪：女兒好正

追求「房東的媳婦」借她2萬要不回　醉男燒機車辯「瓶裡裝清水」

獨／邀小一女童巡校園　學校警衛伸狼爪猥褻辯是「長輩的關愛」

ET快訊
逼藥師下跪磕頭！南港狂嬤被逮認「口氣不好」回應了
余苑綺肺部手術完發現「淋巴惡性腫瘤」　李亞萍：拜託幫忙集氣
新店隨機殺人兇嫌媽看刺殺畫面崩潰！「不敢信是我兒」悲問媳婦：
油價史上最大降幅！汽油明起調降3.8元、柴油降4元
「口罩實名制2.0」曾考慮一次50片！唐鳳爆決策幕後秘辛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逼藥師下跪磕頭...南港狂嬤被逮悔認「口氣不好」：藥師很辛苦

隨機捅死無辜騎士！「小鄭容和」看守所首日好吃好睡　舍友也是殺人犯

那兒隱密性好～師鐸獎校長疑約砲美髮師被拒　4度抹「腥味液體」騷擾下場曝

差很大！網傳台南有男子持刀大街閒晃　警查疑拿「鐵絲」

台中女肇逃一路狂飆、猛按喇叭還闖燈！　警尾隨到家陪送醫

熱心哥到派出所作證　警誤將酒精當額溫槍...遭噴滿臉要提告

新店隨機殺人／兇嫌媽看刺殺畫面「不敢相信是我兒」…悲問媳婦：怎麼會這樣

相約喝酒卻吵架...醉男「拿菜刀衝出去」砍傷朋友！他臉「被劃出一痕」狂滴血

桃園2男共乘機車怪怪的　警盤查...後座男乖乖交出2包安毒

獨／客運連切2車道　聯結車駕駛急閃開罵：不顧乘客的命！警回無法可罰

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

逼藥師下跪磕頭...南港狂嬤被逮悔認「口氣不好」：藥師很辛苦

隨機捅死無辜騎士！「小鄭容和」看守所首日好吃好睡　舍友也是殺人犯

那兒隱密性好～師鐸獎校長疑約砲美髮師被拒　4度抹「腥味液體」騷擾下場曝

差很大！網傳台南有男子持刀大街閒晃　警查疑拿「鐵絲」

台中女肇逃一路狂飆、猛按喇叭還闖燈！　警尾隨到家陪送醫

熱心哥到派出所作證　警誤將酒精當額溫槍...遭噴滿臉要提告

新店隨機殺人／兇嫌媽看刺殺畫面「不敢相信是我兒」…悲問媳婦：怎麼會這樣

相約喝酒卻吵架...醉男「拿菜刀衝出去」砍傷朋友！他臉「被劃出一痕」狂滴血

桃園2男共乘機車怪怪的　警盤查...後座男乖乖交出2包安毒

獨／客運連切2車道　聯結車駕駛急閃開罵：不顧乘客的命！警回無法可罰

歐洲返國客擠爆機場！推特照片曝「全場0口罩」　怒批：會在這裡被傳染

坐著、站著都能看富士山！盤點河口湖9大景點　糰子下午茶超療癒

北市動物之家推保險2.0　7歲以上銀齡犬貓也能納保

黃智賢怒嗆2.0買口罩還用抽獎　列4點狂酸陳時中「是我們的神」

見證毛孩被認養！　飼主掛心1年決定收編...回家第2天就睡一起

瑞典「佛系防疫」不檢測　陸官媒：向病毒投降「害到全世界！」

尼泊爾大象節真相「30分鐘鞭頭23下」　大象害怕閉眼躲不掉

「韓江會」閉門談1小時　江啟臣：黨將成立溝通聯繫與指揮作戰機制

疫情衝擊..養蜂人血淚告白　蜜蜂若死絕「世界將走向滅亡」

GU首位虛擬模特兒代言服裝！外型依日本女生平均值打造　身高只有158cm

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

社會熱門新聞

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

新店男叼菸背刺一刀！騎士死前「滿臉錯愕」

騎士「等姊下班」被砍死　兇嫌妻目睹一切「緊張手抖」

新店男捅死路人　臉書、IG突然關閉

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

23歲嫌五金行買兇刀「隨時有人要殺我」　死者最後求救曝

更多熱門

相關新聞

Ean部落閣／不給地址的神秘民宿

Ean部落閣／不給地址的神秘民宿

因一部卡通《湯姆歷險記》，六年級生的老屋民宿主人童心未泯，從南投找了一株楓香放進屋裡，成了「困」，這下，還真把房客給牢牢困住，這晚我成了童年卡通裡的哈克，舒服的哪也不想去。位於台南市保安路的這棟三層樓民宿，搶手程度一點也不輸給全台最難訂位的台北米其林二星餐廳 RAW

淡水天元宮賞櫻急喊卡

淡水天元宮賞櫻急喊卡

台中生煤自治條例無效恐違法違憲

台中生煤自治條例無效恐違法違憲

台中捷運綠線11月將全線試營運

台中捷運綠線11月將全線試營運

台中男緩刑手癢偷超市！店長一見擋：把背包打開

台中男緩刑手癢偷超市！店長一見擋：把背包打開

關鍵字：

聯結車客運公車台74匝道台中

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

下樓只見弟機車！姊打電話「醫院接的」痛哭

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

確診男坐過的沙發…酒店妹坐3分鐘被傳染

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面