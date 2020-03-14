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盧秀燕：政院宣告台中生煤自治條例部分無效「可能違法違憲」

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▲▼台中市長盧秀燕、新聞局長黃國瑋出席壘球邀請賽。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕認為，行政院宣告無效動作恐違法違憲。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

行政院宣告「台中生煤管制自治條例」部分條文無效，台中市長盧秀燕14日表示，中央為護航台電宣告部分條文失效，「為所欲為」，恐違法也違反憲政。她憂心台中燃煤將「不減反增」，對中部空污「雪上加霜」，衝擊民眾健康，建請中央深思。

台中市長盧秀燕今天上午出席「全國媒體慢速壘球邀請賽」開幕時，對於媒體詢問關於行政院將台中市生煤管制自治條例部分條文宣告無效的看法。

盧秀燕表示，說穿了，行政院宣告目的就是不准台中減煤改善空污。該自治條例已實施4年，主要就是約束中火及其它民營燃煤大廠必須減煤改善空污。中央一旦將條例宣告無效，未來台中不管是公營電廠或民營燃煤大廠，都不受條例限制，台中燃煤可能會「不減反增」。發電機組也會越來越多，對中部地區空汙改善恐雪上加霜，也造成中部地區民眾健康的衝擊，建議中央務必深思。她認為，政府成立目的就是要愛護人民、改善空污，照顧人民健康，不可逆向而行。

她也說，這很可能是中華民國有史以來，第一次針對已實施4年的自治條例，為了護航台電及部分燃煤電廠，而去把自治條例宣告部分條文無效。行政院是最高行政機關，去宣告經過民意機關通過的自治條例部分條文無效，這個動作恐違反憲政，也違反民主法治，恐有違法疑慮。中央這麼大的動作，令人匪夷所思。

盧秀燕認為，行政院既然都可以對已實施4年的自治條例部分條文宣告無效，在這種情況之下，恐是找各種理由，為所欲為了。中部七縣市首長及690萬民眾，對於空污及中火燃煤都一定非常關心，我們會做一些聯繫。

・停產會崩潰

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