防疫補償、安心就業計畫可雙領？葉元之：政府還沒想到

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勞動部推出「安心就業計畫」、「充電再出發計畫」，補貼放無薪假的勞工；指揮中心也祭出防疫補償辦法，居家隔離檢疫者及其照顧者每日可領1000元。讓民眾好奇，如果放無薪假期間也被居家隔離，是不是可以兩邊都領？新北市議員葉元之在13日的ETtoday《雲端最前線》說他有特別去請教，卻被回：「疾管中心還沒考慮到。」

▲立法院三讀通過600億紓困特別預算。（圖／記者李毓康攝）

葉元之大讚ETtoday超前部署，在13日節目的題綱中就問到民眾最關心的問題，若可以雙領，以一個月薪4萬元的勞工為例，基本工資23800元，政府補貼薪資差額8100元，隔離14日可領14000元，最高會有45900元！甚至超過原本的薪水。葉元之詢問疾管中心，得到的答案是：「目前尚未考慮到。」也就是說勞工有雙領的可能。但葉說防疫上有太多細節，請大家不要過於苛責疾管中心，但在野黨提出問題「是必要的」。

而台北市議員游淑慧也表示，疫情來勢洶洶且不知道何時會結束，政府應該有更全方面的考量。他指出，像台北市要求企業須提出受景氣衝擊的證明文件，是比較合理的做法，認為紓困條例是為受疫情影響的企業「打點滴」，若追溯到1月15日就比較不適合，游淑慧就說若那時就已通報要無薪假，怎麼會是受疫情衝擊，「那就是體質問題。」該企業在疫情爆發前就已經出現問題。

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