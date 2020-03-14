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江啟臣明赴高雄可望會面韓國瑜　合擬「反罷韓」策略

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▲▼立法院院會審議中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案三讀通過,600億紓困特別預算,江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣日前表示，近日會親自與高雄市長韓國瑜會面，他15日將南下高雄出席行程，不排除借此機會與高雄市長會面，除了討論如何協助度過「罷韓危機」，包括市政問題、黨中央與黨團配合方式以及立委服務延伸南部合作都會進一步討論。

除了將討論罷免案的應對之外，不少中常委在中常會時建議江啟臣，對於高雄沒有在地區域立委，可考慮進一步讓黨團與立委服務擴及到南部，也是雙方會面討論的重點。對於罷韓議題，幾位中常委都認為不要有過多的動作，否則是協助基進黨與民進黨炒熱話題，更不該提出「行動中常會」大張旗鼓南下作秀。

江啟臣明早9點將前往高雄出席「光德寺淨心長老蕭鴻川讚頌大典」，韓國瑜、前總統馬英九、前黨主席吳敦義也將出席。

江辦不願高調處理罷韓，擔憂反而衝起反韓聲量，激發反韓民眾投票，因此從江啟臣上任後，相關行程公開與媒體問答都是走保守、低調的路線，但外界認為江啟臣無可避免必須扛下「保韓」任務，避免韓粉「反撲」的言論，江啟臣維持一貫立場，表態定調選舉與罷免是民眾的權利，也是民主國家憲法所保障的公民權，他一律尊重。

江啟臣日前受訪時曾強調，國民黨作為民主政治中的政黨，黨員如何將角色功能發揮到最大，最後獲得人民認同與支持，這是一個政黨必須要做的，不分韓國瑜或其他縣市長、民代，只要是國民黨員從政，黨的立場與出發點都是一樣的。

對此，文傳會代主委王育敏也表示，韓國瑜是代表國民黨在高雄勝選的市長，國民黨應該協助黨籍縣市首長，讓黨中央與地方形成連線。必要時，江啟臣會帶領黨中央在高雄市政方面給予協助，一定會提供所需的資源。

黨內人士稱「江啟臣必須保住韓國瑜市長位子，避免韓粉反撲，否則將失黨魁威嚴」，被認為是帶風向，意圖影響江啟臣改革步伐，對此，王育敏表示，罷韓是基進黨發起的，這完全是兩件不同的事情，公民有推動集會活動的權利，黨主席的首要任務是讓高雄市政工作與黨中央可以連線，讓市政推動更順利。

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