江啟臣明赴高雄可望會面韓國瑜　合擬「反罷韓」策略

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣日前表示，近日會親自與高雄市長韓國瑜會面，他15日將南下高雄出席行程，不排除借此機會與高雄市長會面，除了討論如何協助度過「罷韓危機」，包括市政問題、黨中央與黨團配合方式以及立委服務延伸南部合作都會進一步討論。

除了將討論罷免案的應對之外，不少中常委在中常會時建議江啟臣，對於高雄沒有在地區域立委，可考慮進一步讓黨團與立委服務擴及到南部，也是雙方會面討論的重點。對於罷韓議題，幾位中常委都認為不要有過多的動作，否則是協助基進黨與民進黨炒熱話題，更不該提出「行動中常會」大張旗鼓南下作秀。

江啟臣明早9點將前往高雄出席「光德寺淨心長老蕭鴻川讚頌大典」，韓國瑜、前總統馬英九、前黨主席吳敦義也將出席。

江辦不願高調處理罷韓，擔憂反而衝起反韓聲量，激發反韓民眾投票，因此從江啟臣上任後，相關行程公開與媒體問答都是走保守、低調的路線，但外界認為江啟臣無可避免必須扛下「保韓」任務，避免韓粉「反撲」的言論，江啟臣維持一貫立場，表態定調選舉與罷免是民眾的權利，也是民主國家憲法所保障的公民權，他一律尊重。

江啟臣日前受訪時曾強調，國民黨作為民主政治中的政黨，黨員如何將角色功能發揮到最大，最後獲得人民認同與支持，這是一個政黨必須要做的，不分韓國瑜或其他縣市長、民代，只要是國民黨員從政，黨的立場與出發點都是一樣的。

對此，文傳會代主委王育敏也表示，韓國瑜是代表國民黨在高雄勝選的市長，國民黨應該協助黨籍縣市首長，讓黨中央與地方形成連線。必要時，江啟臣會帶領黨中央在高雄市政方面給予協助，一定會提供所需的資源。

黨內人士稱「江啟臣必須保住韓國瑜市長位子，避免韓粉反撲，否則將失黨魁威嚴」，被認為是帶風向，意圖影響江啟臣改革步伐，對此，王育敏表示，罷韓是基進黨發起的，這完全是兩件不同的事情，公民有推動集會活動的權利，黨主席的首要任務是讓高雄市政工作與黨中央可以連線，讓市政推動更順利。