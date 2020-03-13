韓國瑜抹黑陳菊「區長5年沒看過市長」　網翻「花媽合照」狠打臉：為什麼愛說謊





▲網友翻出資料照打臉韓國瑜。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜12日到桃源區出席活動，致詞時稱「區長說5年沒看過市長（陳菊）」。不過，就有網友翻出陳菊和桃源區長在2017年的合照，狠嗆韓國瑜，「為什麼愛說謊？」

韓國瑜12日到桃源區出席記者會，他致詞時笑稱，「上一次到桃源，我們區長說，五年沒有看過市長，從來沒有看過市長。」暗酸陳菊沒到過桃源區。

不過，有網友翻出2017年的新聞和照片，當時陳菊和立委邱議瑩等人到桃源區勘災，其中一張新聞照片，正好是韓國瑜口中所稱「沒看過陳菊市長」的謝姓區長。照片一出，狠打臉韓國瑜說法。

臉書粉專「只是堵藍」質疑，近日才有國民黨員在中常會中稱，要救韓國瑜關鍵是陳菊，試圖抹黑陳菊市府，「為什麼韓導就是那麼愛說謊！怕自己被罷免，今天韓導又再抹黑花媽，韓導完全照著國民黨中央所說的，要抹黑花媽、營造陳菊團隊欺負高雄人，以此來達到避免被罷免的下場，韓導的謊！全高雄人都知道！只有罷免他！才不會丟高雄人的臉。」

對此，不少網友在該篇貼文下方留言狠酸，「又開始了」、「好好的做市長可以嗎？還在選舉啊」、「還是這種老招，看膩了啦」、「問一下主席江啟臣這是怎麼回事？」「就算你再怎麼抹黑花媽已經沒人再相信你的話就是要罷韓」、「說謊是韓的本能」、「連這種事也要騙！」