很療癒！五結鄉森活大樹聚　呆萌公仔植護樹大集合

▲五結鄉植護樹暨親子健行活動，呆萌公仔大集合，防疫期間看了就療癒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

林務局羅東林區管理處與五結鄉公所，15日在利澤國小運動埸共同舉辦五結鄉植護樹暨親子健行活動，公仔櫻花妹、肖楠哥、防火勇哥等大集合，在神經緊繃的防疫期間，讓人看了就療癒，抗疫、植護樹、健行，溫暖又舒心。

五結鄉植護樹暨親子健行活動，為因應新冠肺炎疫情，活動改採不集結、不撘舞台、不搭帳篷、無表演節目、取消農產品銷售純粹開放性戶外踏青健行運動、會埸入口以熱顯像儀量測體溫、健行路線通過額溫暖槍體温篩檢及酒精洗手等防疫措施；希望民眾在溫暖天氣中吸取維生素D，提增抗疫最好天然武器。

三月春來好種樹，羅東林管處也提供1600株金門赤楠等原生樹苗，讓民眾帶回家種植，活動現場栽植厚葉石斑木及防風樹種白千層、穗花棋盤腳等200餘株。

2020年植樹月適逢全球性抗疫大作戰，主辦單位為避免集結，取消學生表演，改由羅東林管處植樹公仔櫻花妹、肖楠哥、防火勇哥等上場，配合廉政宣導，呆萌可愛的模樣，讓民眾頓覺療癒又舒心，成為五結鄉植護樹活動會場最吸晴的焦點，抗疫、植護樹、健行，溫暖又舒心。

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