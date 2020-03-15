累計3確診疑「糞管傳播」再現！　港府急撤離「亨泰樓」高層住戶

▲3月14日晚，因應香港大埔富亨邨亨泰樓有至少三宗確診個案，特區政府宣布該樓29至34樓13及14號住戶要入住檢疫中心。（圖／中新社）

記者陳政錄／綜合報導

香港大埔富亨邨亨泰樓因有3名住戶先後確診，特區政府昨晚接獲通報後前往勘查，最後決定讓該住宅29至34樓，座向為13、14號的住戶連夜住進檢疫中心，等候新冠病毒核酸檢測。學者指出，不排除糞便內病毒經管線，在天台口霧化噴出，產生「擾流效應」，造成高樓層居民確診。

3月14日，香港共新增3名新冠肺炎確診個案，累計達140例，新增的3個案例中，其中一名59歲男子，居住於大埔富亨邨亨泰樓，與太太、兒子同住，他大多時間在家，也會到樓下的快餐店吃早餐。值得注意的是，該棟樓同座向一個單位，先前曾有一對埃及返港的夫妻確診。

▲香港住宅密集，老舊大樓存在病毒透過管路傳播的風險。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

因此，考量該男子感染源不明，擔心喉管或其他問題，香港特區政府衛生防護中心總監黃加慶、傳染病處主任張竹君、港大微生物學系講座教授袁國勇等人，於當晚到香港大埔富亨邨亨泰樓勘查情況。

中新社報導，經勘查後，黃加慶指出，為審慎起見，將部分住戶送往檢疫中心隔離，包括於29至34樓，居住座向為13、14號的住戶；至於1至28層的相關單位，將有建築署人員檢查各戶喉管，如沒有問題，住戶無需送往檢疫中心，如有住戶出現身體不適，將會安排送院。

他進一步表示，3月15日，衛生部門將抽取全座住戶的深喉唾液樣本，進行新冠病毒測試。

▲香港大埔富亨邨亨泰樓民眾連夜乘車離開。（圖／中新社）

袁國勇說，經初步檢查，發現32樓住戶將排氣管截斷，用膠紙封住。但他強調，目前仍未知傳染原因，「事件絕不是淘大花園事件翻版，情況亦與早前青衣康美樓情況不同。」

但他分析，新確診患者居於頂樓，不排除糞便病毒在天台口霧化噴出，微風吹過屋頂時可能出現「擾流效應」，將病毒帶入室內。他指出，「擾流效應」影響樓層一般不超過5層，「有關部門為穩妥起見，已對靠近頂樓的6層住戶進行隔離。」

據了解，香港於2月10日確診的第42宗新冠肺炎女病人個案，經衛生署調查發現，該名女病人與第12宗確診個案，75歲的男病人同樣居住在青衣的康美樓，雖然相隔約10層樓，但卻位於同一側，共用同一條「糞渠排氣管」。當時有關單位認為，可能是因管道未密封，病毒透過管道傳播。

▼3月14日晚，香港特區政府官員連夜進入大樓勘查。（圖／中新社）

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