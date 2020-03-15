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武漢再爆「用靈車送居民物資」　殯葬管理所所長被免職

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▲▼網傳武漢爆出用靈車載運居民生活物資的情況。（圖／翻攝自微博）

▲網傳武漢爆出用靈車載運居民生活物資的情況。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

靈車當貨車用！封城超過50天的湖北武漢市，繼日前爆出用垃圾車、回收車、救護車載運生活物資後，昨黃陂區政府接獲通報，有「社區用殯儀館車輛運送團購物資」，引發民眾撻伐，對此相關單位經查，發現確有人員違規用靈車給親戚送物資，但並非所謂的「居民團購。」目前，該殯葬管理所所長已經被免職。

據了解，由於受到封城影響，武漢市居民採買物資多透過社區管委會，進行統一團購，但日前武漢市接連爆出，有一青山區鋼都花園管委會，用垃圾車載送1000份居民集資買的平價肉，並有530份已經發放完畢的畫面，還有如運送回收物的「環衛車輛」，以及救護車，都加入配送行列，雖多數事件涉及物資已經銷毀，並賠償居民和接受有關單位查處，但仍引起廣泛討論，當局更嚴肅批評該情況「對居民群眾的身心健康造成不良影響。」

▲▼黃陂區新冠肺炎疫情防控指揮部對殯葬車輛車載運物資的回應。（圖／截圖自武漢市黃陂區人民政府網站）

▲黃陂區新冠肺炎疫情防控指揮部對殯葬車輛車載運物資的回應。（圖／截圖自武漢市黃陂區人民政府網站）

從武漢黃陂區政府通報內容來看，3月14日晚8時50分，黃陂區委、區紀委發現江岸區海賦社區微信群反映「社區用殯儀館車輛運送團購物資」，立即組織核實處理。當時，武漢市江岸區新冠肺炎疫情防控指揮部曾回應，那是「不實信息」，還有相關單位發布闢謠公告。

但經進一步查處後，區政府今天一早在網站上公布確有用殯儀館車輛載送物資一事，但並非團購物資。

署名為黃陂區新冠肺炎疫情防控指揮部的通告訊息表示，14日下午3時20分左右，黃陂區鄉鎮殯葬車輛社會承包人呂某，違規用所承包經營的殯葬用車給家住江岸區海賦江城小區的親戚陳某運送生活物資，所送生活物資系殯葬用車承包人呂某個人購買，不是社區團購物資。通知稱，呂某的行為造成不良社會影響。

通告稱，經黃陂區紀委研究並報區委同意，對區殯葬管理所所長敖浩予以免職，並黨紀立案審查；對區民政局黨組成員、副局長駱文俊予以黨紀立案審查；責成區殯葬管理所解除與呂某殯葬用車承包經營協議，並依法追究違約責任。

▼武漢日前才有一社區管委會用垃圾車載運平價肉等物資的事件被爆出，並經官方證實和同樣立案審查。（圖／翻攝自微博）

▲▼武漢一社區管委會用垃圾車載運平價肉等物資。（圖／翻攝自微博）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

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