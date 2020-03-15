中市府全力防疫　2員工餐廳16日起隔板獨立用餐

▲市府員工餐廳部分座位加裝十字隔板。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

因應全球新冠肺炎疫情，台中市政府台灣大道及陽明市政大樓2處員工餐廳16日至27日試辦供餐分流，16日起部分座位並加裝十字隔板，設置獨立用餐區，也鼓勵民眾外帶，避免集中用餐，提供一個安全安心的用餐環境。

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▲市府進行餐廳消毒。

秘書處表示，市府在台灣大道市政大樓(惠中樓地下1樓及10樓)與陽明市政大樓(地下1樓)設有員工餐廳，早在1月30日起，就在餐廳門口設置乾洗手液，要求餐廳員工每天自主量測體溫、消毒雙手並配戴口罩，每天針對座位及櫃位清潔消毒，每月並委請專業消毒廠商進行環境大消毒。

秘書處指出，為疏散人潮、避免集中用餐情形，從3月16日至3月27日在不影響公務原則下，試辦供餐分流措施，11點至12點為自行取餐外帶時段，12點至13點為內用用餐時段，建議自助餐取餐時，配戴口罩、不要交談，餐廳也會供應個人式套餐、便當等多樣選擇，另外，文心樓1樓、惠中樓1樓均設有餐車，可提前電話預訂，中午至餐車取餐。

2地員工餐廳從3月16日起，陸續在部分座位加裝十字隔板，設置獨立用餐區，或將雙向座位改為單向，減少面對面用餐情形，減少人群接觸機會。

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