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20歲女「1天連玩20場」王者榮耀　起床眼前「罩黑布」視網膜脫落！

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▲女生隔離期間瘋玩手遊，結果視網膜剝離，緊急動手術。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲女生隔離期間瘋玩手遊，結果視網膜剝離，緊急動手術。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎影響，許多大陸人都在家隔離，廣東一名20歲女子趁著放假，在家瘋狂熬夜打電動遊戲，經常一玩就20多場，突然有一天右眼前都是黑的，幾乎看不到，看醫生後發現是視網膜剝離，緊急動手術。

根據「看看新聞」報導，東莞石排女子小東（化名）是一名王者榮耀迷，因為疫情延遲上班，期間天天在家打遊戲，一打就是大半天，有時一天就連玩20多場，熬夜拼戰。

不久前小東右眼突然出現一塊「黑布」檔住視線，怎麼樣都用不掉，一開始還以為是盯著螢幕太久，眼睛疲勞的關係，但因為新冠疫情擔心會交叉感染，不敢去醫院。小東媽媽先去藥局詢問，工作人員開了眼藥水說滴幾天就會好了。

▲女生隔離期間瘋玩手遊，結果視網膜剝離，緊急動手術。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

但是2天過後小東狀況仍然未改善，這時後趕緊到醫院檢查。東莞愛爾眼科醫院眼底病科主任王虎檢查後診斷其為「孔源性視網膜脫離並且波及黃斑」，視力僅剩0.6 ，需要立刻進行手術治療。

王虎介紹，小東進行了右眼玻璃體切除、眼內光凝、眼內電凝、內放液、矽油填充術，因為治療及時，小東右眼視網膜裂孔閉合，視網膜復位，後期視力可望穩定回升。

▲女生隔離期間瘋玩手遊，結果視網膜剝離，緊急動手術。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

王虎也表示，「幸好患者就醫及時，我們治療視網膜脫離的最佳黃金時期在72小時以內。一旦發生視網膜脫離，患者的周邊視野以及中心視力會在短時間內迅速下降，如果不能得到及時治療，會造成永久性視力喪失。」

小東5日順利出院，感謝醫生護士協助之外，也嚇到不敢再過度用眼，「以後再不敢過度熬夜，更不敢沉迷打遊戲了，看東西重影和眼前黑影遮住的感覺太恐怖了」。

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