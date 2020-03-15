中國帶兩種「中成藥」支援義大利　專家組：局面有望改善

▲中國專家組和義大利紅十字會就新冠肺炎疫情，交流意見。（圖／取自義大利紅十字會）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸國家衛健委等9人專家組團隊，與31噸醫療物資12日抵達義大利羅馬支援防疫，在經過考察後，中國紅十字會副會長孫碩鵬表示，「如果措施得當，局面有望很快得到改觀。」、天津中醫藥大學校長張伯禮則透露，中方帶了包括連花清瘟膠囊等兩種中成藥支援義大利。

央視報導，由國家衛健委與中國紅十字會組成的專家組，於13、14日前往義大利紅十字會、醫院等與義大利方面進行交流，了解當地疫情，並分享防疫經驗。擔任領隊的孫碩鵬說，中國的診療方案更新了七版，這是抗擊疫情一個多月以來科研人員經過臨床試驗，在實踐中摸索出來的。

▲2020年大陸醫療隊馳援義大利疫情。（圖／翻攝 東方航空）

他表示，中國抗擊疫情最寶貴的經驗就是「四早」——早發現、早報告、早隔離、早治療。還有就是分層治療：把重症患者集中到治療和監護條件好的醫療機構；輕症患者和感染者集中收治在方艙醫院；密切接觸人群和疑似人群居家隔離，切斷感染源。

孫碩鵬認為，義大利社會各界已開始重視疫情，政府也採取封城等措施。2週時間執行居家隔離，盡速檢測，對重症危重症病人採取分層治療，局面馬上就會改觀。

中國中央指導組專家、天津中醫藥大學校長張伯禮指出，中國醫療專家帶了兩種中成藥支援意大利，包括蓮花清瘟膠囊。他說，該藥物在新冠肺炎診療方案上，被中國多個地區推薦，於火神山、雷神山及方艙醫院等廣泛使用。

▲義大利全國封鎖。（圖／路透）

報導稱，中國醫療專家組還將造訪義大利國家傳染病研究所、高等衛生研究院等機構，隨後北上米蘭、帕多瓦等疫情嚴重地區，對一線醫院進行實地考察。

目前，義大利累計確診數已突破2萬，達到2萬1157例，死亡1441例、治癒1966例，現存確診1萬7750例，是全球除中國大陸以外，疫情最嚴峻的歐洲國家。

►他奶奶的美麗小秘訣