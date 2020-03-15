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AIT主動聲明要跟台灣合作研發疫苗、抗疫　資深官員：台美重大進展

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▲▼總統蔡英文接見美國在台協會主席莫健。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文日前接見美國在台協會主席莫健。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

由於本次新冠肺炎疫情，台灣經驗受到國際的關注，美國在台協會（AIT）更發表聲明指出，要加強與台灣衛生福利部的協調與合作。對此，外交部資深官員15日表示，這是台美關係的重大進展。

美國在台協會稍早透過聲明指出，美國在台協會將加強與台灣衛生福利部的協調與合作，共同對抗武漢冠狀病毒，台灣在預防傳染病方面擁有豐富的經驗，且在管控武漢冠狀病毒的成效也是有目共睹，「美國和台灣將分享最佳作法，雙方也將努力合作研發疫苗和相關藥物。」

對此，外交部資深官員表示，台灣防疫經驗受美國政府矚目，美方盼瞭解我方相關防疫做法，以因應美國持續擴大的疫情，「AIT聲明的內容涵蓋包括台美雙方將積極就防疫作法、關鍵醫療資源及疫苗研發進行交流與溝通，是台美關係的重大進展。」

資深官員指出，台灣防疫經驗受到全球肯定，政府將持續為全球醫療做出貢獻，並強調台灣扮演全球醫療體系中不可或缺的角色。

AIT的聲明全文：

The American Institute in Taiwan will enhance consultation and cooperation with the MOHW to combat the Wuhan coronavirus. Taiwan has extensive experience in the prevention of infectious diseases and its record in managing the Wuhan coronavirus has been well noted. The United States and Taiwan will share best practices and both sides will also endeavor to cooperate on the research and development of vaccines and medicine related to fighting the pandemic.

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