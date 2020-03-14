吳鳳南路快慢車道號誌分流　減低車道轉換車禍意外頻率

▲吳鳳北、興業路口快慢車道號誌分流，市府請用路人依車道專用燈號行駛。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於吳鳳南路與興業東路交叉路口因快車道左右轉汽車經常與慢車道機車發生交通事故，快車道右轉汽車經常忽略提前變換車道至慢車道後再右轉，直接於快車道右轉，以致此路口交叉改善成效有限。因此，市府交通處自12日起將吳鳳南路快、慢車道號誌燈進行時相分流，也就是用時間分隔手段消弭潛在的交通衝突點。



依據市警局肇事資料與碰撞構圖顯示，2019年1月至11月期間，吳鳳南路與興業東路的20件車禍中，高達18件是因為快車道左右轉與慢車道直行車輛發生的事故。市府交通處表示，吳鳳南路快車道右轉車輛本應提前於上游路口或分隔島缺口進入慢車道後再右轉，但是經現場觀察結果，吳鳳南路慢車道寬度僅有5公尺，尤其有路邊停車加上機車併行時通行較為困難，多數小型車輛沒有依照規定提前變換至慢車道後右轉。經市府交通處成立專案討論研議後決定，為消除快車道右轉、左轉車輛與慢車道直行車輛之前在交通衝突點，因此採用快、慢車道號誌時相分流的方式進行改善。

市府交通處表示，12日中午起交通號誌燈號改變後，現場觀察有許多習慣看快車道燈號行駛的機車騎士產生了誤闖慢車道紅燈、或是慢車道綠燈亮起卻仍在停等，以致後方車流堵塞等情形，經協請員警疏導後逐漸回復秩序，惟仍有部分慢車道用路人沒有依照慢車道專用燈號行駛，市府交通處表示將會持續觀察，增設提醒牌面、協請員警尖峰時段指揮疏導…等。

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