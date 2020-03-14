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英國靠群體免疫防新冠肺炎　抗煞專家：那是最後手段

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▲英國首相強生（Borris Johnson）於3日在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相強生（Borris Johnson）說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織已經宣布新冠肺炎進入大流行，英國政府宣布的防疫政策，讓國內一定人口染病以達到「群體免疫」，被外界視為「佛系防疫」。抗SARS專家蘇益仁受訪表示，這個是「最後手段」，在沒有辦法的時候才用的辦法，把疾病當成流感來應對；他也提醒，台灣現階段

英國首相強生（Boris Johnson）日前在記者會上宣布，英國進入抗疫第二階段「拖延階段」，具體措施包括「發燒隔離7天再叫救護車」、「政府不再檢測每一個有症狀的人」等不積極作為，甚至直接表示「接下來可能有更多家庭失去摯愛」。英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）亦指出，這種病毒可能是年復一年都出現的季節性病毒，若是有60％以上的人口都感染的話，就會形成免疫力，屆時病毒就難以繼續傳播下去。

請繼續往下閱讀...

蘇益仁受訪指出，如果人口當中5、6成的人都感染，就不太會發生疫情，但通常需要經過幾年之後演進；而就算每年都有的流感，流行一次也只有1、2成人口感染，要在短時間內讓5、6成都感染，「那太可怕了」。

▲▼0314中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，對於英國防疫作法，陳時中說台灣不會這樣做。（圖／記者莊喬迪攝）

蘇益仁分析，英國的想法應該是因為長久來看，這個疫情避免不了，就先感染，達到一定程度免疫。就流行病學來說，概念本身是對的，但一般人民有沒有辦法接受？

蘇益仁表示，疫情最初應該是嘗試進行阻擋，但若疫情嚴重到無法控制時，只能把醫療資源集年長者、慢性病患等中重症高風險患者，目前觀察新冠肺炎疫情50歲以下少有重症，避免花費精力去檢驗輕症，「這樣做也沒有錯」但就是後期、比較極端的作法。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳受訪表示，英國的作法需冒風險，要達到人口5~6成感染，不見得只會感染到年輕人、不見得都只會輕症，一旦年長者遭到感染，死亡率很高。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中記者會中也表示，台灣不會這樣做；他解釋，這樣的防疫政策是在醫療體系無法適當承擔時出現的考慮，台灣距離那樣的程度還很遙遠。

不過，蘇益仁也提醒，台灣現在可以阻擋，但一定要小心，如果大部份國人都沒有感染過，一旦冬天到來，新冠病毒卷土重來，國內許多人沒有抗體，就會比其它國家要更危險，「疫苗研發會相當重要」。不過據瞭解，目前疫苗研發情況，屆時台灣很有機會可以使用到疫苗，但細節無法透露。

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