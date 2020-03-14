疫情影響擇　吃苦耐勞責任感重「她們」成婚姻市場寵兒

▲知名鵝肉店的少東郭瀚文，在中壢區美滿服務中心認識護理師馮琬媛，訂婚時還不忘舉起「美滿」的祝福。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情發燒，竟也使空姐、女教師不再是擇偶男土的最愛選擇！中壢區美滿服務中心，近月來接到不少未婚男士「指定」要找護理師為對象，歸納各方看法為護理師具有吃苦耐勞，責任感重，心思細膩，肯為他人著想等特質；其中，一名大學女助理教授還詢問，有沒有機會找男護理師，使護理師成為婚姻市場受歡迎人選！

針對不少人想結「護理姻緣」，桃園衛生局醫事管理科長陳效君認為護理師個性優點是積極，追根究底，但也會有固執、急性、吹毛求疵的職業個性，她認為家庭的支持系統需要穩固與支持，家有護理師，基本上健康衛教方面比較能具專業和敏感度，減少不必要的醫療諮詢過程。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義說，疫情延燒全球，使第一線醫護人員在面對嚴重疫情，基於工作展現吃苦耐勞，責任感的精神，受到各方敬佩！因此該中心最近以來，連續接到不少未婚男生希望找護理師為對象，一名經營資訊業的年輕老闆還強調，非護理師不娶，任教於公立大學的女博士還希望找男護理師，她認為有專業的男護理師會是一家人健康的保障。

徐乃義說，桃園新屋區一家知名鵝肉店的少東郭瀚文，在中壢區美滿服務中心認識楊梅怡仁醫院任職的馮琬媛，訂婚時還不忘舉起「美滿」的祝福，兩人婚後，很多鵝肉店客人也希望徐乃義介紹溫柔婉約的護理師。

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