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龍燕之爭再起！林佳龍重砲轟「台中市府跳票」：政治化空汙議題卸責

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▲▼立法院交通委員會 部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院宣告「台中市管制生煤自治條例」無效，台中市前市長、現任交通部長林佳龍表示，空汙不是政治議題，呼籲台中市長盧秀燕應「反躬自省、檢討改進，以溝通取代對抗」，將自治條例修正完備，不要企圖轉移焦點，為自己的施政失敗推卸責任。

林佳龍今在臉書表示，還記得十年前，大眾對空汙敏感度並不高，灰茫茫的天空，我們都以為是濃霧。林佳龍2014年底時任擔任台中市長，當時已研議讓燃煤減量的自治條例。

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林佳龍表示，當時以「管制」為手段，且並未另外訂定罰則，避免牴觸《空汙法》。施行4年期間，也成功以此做槓桿，促使中火減煤、降載、更新設備，用燃氣取代燃煤。在任4年，細懸浮微粒PM2.5從27微克降至18微克。平均每年降2微克。

▲▼大肚山森林復育中心成立，盧秀燕期許恢復山林原貌。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

林佳龍表示，《空汙法》2018年進行修法，新任台中市長盧秀燕停止原要啟動的適法性修正，台中市府持續以原自治條例為由擴權裁罰、甚至撤銷兩座發電機組的許可證，將全部空汙責任推給中火，行政院乃宣告自治條例無效。

林佳龍表示，「我們都是台中人，呼吸的是一樣的空氣，企盼中央更了解地方心聲、加速能源轉型」，而盧秀燕喊出的「市長換人、空氣換新」既已跳票，應該反躬自省、檢討改進，改變與中央政府的互動模式，以溝通取代對抗，並儘速將自治條例修改完備。

林佳龍重砲呼籲，台中市府不應一再扭曲事實、政治化空汚議題，企圖轉移焦點，為自己的施政失敗推卸責任。改善空氣品質，應誠實面對、用心處理，別無他法。空汙不是政治議題，而是生活議題。

▲林佳龍重砲轟台中市府跳票。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍重砲轟台中市府跳票。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

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