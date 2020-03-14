新冠衝擊市場冷清　花蓮市公有傳統市場減免攤位租金二成

▲▼疫情衝擊，花蓮市各公有傳統市場自治會向市公所陳情，希望能考慮減免攤商租金。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，各行業仍遭受影響，花蓮市各公有傳統市場自治會日前向市公所陳情，提到因疫情影響民眾上市場採買意願，攤商營收不敷支出，希望公部門能考慮減免攤商租金。對此，花蓮市長魏嘉賢表示，參考六都及其他縣市作法，擬以現有租金減收兩成，試辦三個月。



中華市場自治會主委鄭元漳等人表示，農曆年後，受到新冠肺炎疫情影響，消費者都不太願意到市場採買，攤商業績下滑近半，營收根本不敷支出，希望市公所能夠以租金減半的因應措施，讓攤商可以度過疫情寒冬。





魏嘉賢表示，攤位租金的計算方式是以地價公告現值來換算，市公所在2017年時因地價公告現值翻漲，在與攤商重訂契約時就應該將租金調漲，但考量到攤商營運艱辛，未將租金調漲，以致審計室還為此來函糾正。所以三年前已經將租金壓低三成，此時租金減半，審計室也會有意見，但是市公所可以同意將現有的攤位租金減免兩成，俟市場管理所跑完上簽流程後，預計在四月起試辦三個月，未來視情況再滾動式討論。

▲花蓮市長魏嘉賢表示，參考六都及其他縣市作法，將現有租金減收兩成，試辦三個月。



對於經濟部推出20億振興抵用券，其中也將傳統市場納入，魏市長建議攤商留意這項訊息。他說，經濟部推出20億振興抵用券，包括百貨賣場、零售、餐飲、商圈、夜市、傳統市場、會展等產業都能使用，但需要消費者先進行消費再進行折扣，相關細節部分，會請市場所將資料整理後再通報給各自治會了解。



由於經濟部計畫在推出「振興抵用券」時也有可能會推廣綁定電子支付，魏嘉賢指出，他在三年前就已向各市場自治會宣導電子支付，當前疫情延燒，現金在南北市場各通路，很難確認是否有細菌病毒附著，因此若能以電子支付來做交易，可以杜絕被感染的機會。



此外，經濟部日前已通報各傳統市場做好疫情防護措施，魏嘉賢市長籲請攤商共體時艱，不僅要戴口罩，更要勤洗手，保持攤位的清潔與環境衛生，降低消費者的疑慮，攜手提振市場買氣。

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