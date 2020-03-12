　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

抗新冠不分你我！企業善盡社會責任　認養轉運站清潔工作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲楊舜安站長帶領大家帶著各項防疫工具及宣傳文宣，落實防疫工作。（圖／台鐵台東站提供，下同）

楊舜安站長（左四）帶領大家帶著各項防疫工具及宣傳文宣，落實防疫工作。（圖／台鐵台東站提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

自新型冠狀病毒疫情爆發後，台東地區防疫工作在縣府落實推動下，目前是皆無病例產生，每遇假日更是吸引國人來到台東旅遊度假，呼吸東部特有的新鮮空氣。

▲楊舜安站長帶領大家帶著各項防疫工具及宣傳文宣，落實防疫工作。（圖／台鐵台東站提供，下同）

超商工作人員執行轉運站周遭清潔工作。

台東的人口密度低，空氣品質絕佳，是防疫放鬆心情旅遊必到的度假勝地。但隨著疫情的擴散，整體國旅市場衰退近5成，台東火車站旅運量也減少三成左右。為重拾國人信心，鼓勵大家走出戶外，台東火車站要求清潔服務『斯巴克敦瀚』公司，每日定時做清潔消毒工作四次，每次列車抵達台東站必須要作車內消毒工作後列車才能再正式上路載運下批乘客。

▲楊舜安站長帶領大家帶著各項防疫工具及宣傳文宣，落實防疫工作。（圖／台鐵台東站提供，下同）

排班計程車司機清潔消毒車內，保持良好衛生習慣。

全面免防疫避免漏洞，台鐵台東站站長更委請車站駐點的7-ELEVEN東站門市統一超商認養『公車轉運站及計程車排班處』之清潔消毒工作，希望在旅客進出熱點，防疫措施能更盡完善，也宣導防疫工作人人有責，公車及計程車司機應保持良好衛生習慣，讓來到台東的國人更具信心。

台東站楊舜安站長12日一早也帶領下大家捲袖帶著各項防疫工具及宣傳文宣，齊心為守護我們的家園共努力，希望疫情早日消退，大家一起重拾台東精釆慢活信心。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
蔡英文召開「國安高層會議」：5大指示抵抗疫情對經濟衝擊
桃園首張百萬罰單！男不甩居家檢疫「4度亂跑」遭重罰
長榮空服郭芷嫣嗆「機師餐加料」、電爆學妹　裁決結果出爐
獨／知情醫生爆「劉真半癱」右腦血栓中風：抗凝血劑開到最大
計程車紓困4月起實施半年　加油每公升「補貼4元」、每月2千
奧地利有「醫生證明」才能戴口罩！違者重罰5200元　境內確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

落實防疫！花蓮縣府實施單一出入口管制　必要時啓動居家辦公

抗「新冠」正確防疫才有效！花蓮慈院教您正確洗手戴口罩

抗新冠不分你我！企業善盡社會責任　認養轉運站清潔工作

鄭文燦視察桃園長庚醫院防疫作為　呼籲落實分級醫療共抗疫情

拚治安顧疫情也要護健康　市警局頒「周哥鐵馬」慰勞辛苦員警

嘉大千份茶葉蛋鮮奶優格送嘉基　慰勞醫護人員防疫辛勞

三星監獄手作口罩套　傳愛送150個到幼兒園

台南8座太陽能電子紙智慧站牌　交通局上線啟用

防疫DIY！　勞動部教民眾做口罩殺菌機、口罩套

新竹馬偕新冠肺炎病毒合約實驗室啟用　竹竹苗第一間

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

佐藤健床咚狂吻傻白甜女友!!　下一步解扣子：妳今晚別想睡了

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

落實防疫！花蓮縣府實施單一出入口管制　必要時啓動居家辦公

抗「新冠」正確防疫才有效！花蓮慈院教您正確洗手戴口罩

抗新冠不分你我！企業善盡社會責任　認養轉運站清潔工作

鄭文燦視察桃園長庚醫院防疫作為　呼籲落實分級醫療共抗疫情

拚治安顧疫情也要護健康　市警局頒「周哥鐵馬」慰勞辛苦員警

嘉大千份茶葉蛋鮮奶優格送嘉基　慰勞醫護人員防疫辛勞

三星監獄手作口罩套　傳愛送150個到幼兒園

台南8座太陽能電子紙智慧站牌　交通局上線啟用

防疫DIY！　勞動部教民眾做口罩殺菌機、口罩套

新竹馬偕新冠肺炎病毒合約實驗室啟用　竹竹苗第一間

殺妻狠分屍7塊！桃園男再開腹「掏空內臟」放冷凍…女兒開麻布袋驚見媽頭顱

米克斯汪哭哭想出籠！　「鏡頭一轉」網友笑翻：內心戲好重

陸官媒反指控台灣「發動網路資訊戰」 陸委會：無事實根據不回答

「買遊戲點數折現金」攏係假　3男點數到手帳號失聯騙百萬

鍾南山：疫情6月結束可期待「但有國家不重視…就不好說！」

青年盃／顏聖學跳高2M11先破大會　帶傷吃止痛藥每場目標贏傅兆玄

代銷龍頭南向布局大豐收　南台灣6建案賣逾750戶

爸媽吵架冷戰！隔天她親睹「老爸進廚房」狂扭緊瓶蓋　小心機奏效…網萌翻

落實防疫！花蓮縣府實施單一出入口管制　必要時啓動居家辦公

潔癖妹回家「必立刻洗澡」！相同標準要求男友：沒洗別碰我　網哀號曝一缺點

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

地方熱門新聞

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

孩子心臟病咳血轉院　心急父請求：讓救護車

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

員林車站「台鐵便當」　3/31熄燈

營養師推薦　這些食物提升免疫力

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

改裝排氣管噪音擾寧車牌辨識系統建功

彰化500公升免費酒精　供糖尿病身障長者索取

桃園彩芋季停辦　業者仍招募攤位

三星幼兒園獲贈150個口罩套

高雄爆乳甜姐蔡宜芳高票落選

勞動部教民眾做口罩殺菌機、口罩套

白天送肉粽喊卡　專家：冤魂送不走

翁迷失濕冷山區　警助返仁愛之家

更多熱門

相關新聞

「口罩實名制2.0」上午9點開放預購

「口罩實名制2.0」上午9點開放預購

中央流行疫情指揮中心表示，「口罩實名制2.0」12日上午9點起開放首輪線上預購試營運，為確保訂購、取貨流程順暢，也與四大超商業者(7-11、OK、全家、萊爾富)討論，調整取貨方式，最新預購流程如下：

傳劉樂妍有肺炎確診個案接觸史　指揮中心回應

傳劉樂妍有肺炎確診個案接觸史　指揮中心回應

「新冠」零確診　花蓮旅遊養肺還可抽優惠

「新冠」零確診　花蓮旅遊養肺還可抽優惠

店員又要崩潰…口罩2.0「超商大打結」？

店員又要崩潰…口罩2.0「超商大打結」？

口罩實名制2.0網路預購　金管會：3種付款方式都免手續費！

口罩實名制2.0網路預購　金管會：3種付款方式都免手續費！

關鍵字：

新冠你我統一超商社會責任認養轉運站清潔

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

快訊／國二少女陳屍住家　警排除他殺

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面