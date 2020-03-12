抗新冠不分你我！企業善盡社會責任　認養轉運站清潔工作

▲楊舜安站長（左四）帶領大家帶著各項防疫工具及宣傳文宣，落實防疫工作。（圖／台鐵台東站提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

自新型冠狀病毒疫情爆發後，台東地區防疫工作在縣府落實推動下，目前是皆無病例產生，每遇假日更是吸引國人來到台東旅遊度假，呼吸東部特有的新鮮空氣。

▲超商工作人員執行轉運站周遭清潔工作。

台東的人口密度低，空氣品質絕佳，是防疫放鬆心情旅遊必到的度假勝地。但隨著疫情的擴散，整體國旅市場衰退近5成，台東火車站旅運量也減少三成左右。為重拾國人信心，鼓勵大家走出戶外，台東火車站要求清潔服務『斯巴克敦瀚』公司，每日定時做清潔消毒工作四次，每次列車抵達台東站必須要作車內消毒工作後列車才能再正式上路載運下批乘客。

▲排班計程車司機清潔消毒車內，保持良好衛生習慣。

全面免防疫避免漏洞，台鐵台東站站長更委請車站駐點的7-ELEVEN東站門市統一超商認養『公車轉運站及計程車排班處』之清潔消毒工作，希望在旅客進出熱點，防疫措施能更盡完善，也宣導防疫工作人人有責，公車及計程車司機應保持良好衛生習慣，讓來到台東的國人更具信心。

台東站楊舜安站長12日一早也帶領下大家捲袖帶著各項防疫工具及宣傳文宣，齊心為守護我們的家園共努力，希望疫情早日消退，大家一起重拾台東精釆慢活信心。

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