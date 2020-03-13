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超前部署傳統市場防疫罩得住　黃偉哲視察虎尾寮市場分送洗手液

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▲台南市長黃偉哲親自前往虎尾寮公有零售市場，巡視攤商防疫透明隔板設置情況，並親身體驗逛菜市場，發送由台南在地企業捐贈的草本酒精噴劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自前往虎尾寮公有零售市場，巡視攤商防疫透明隔板設置情況，並親身體驗逛菜市場，發送由台南在地企業捐贈的草本酒精噴劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情全球延燒，為保護台南市民健康，杜絕飛沫傳染的風險，市府超前部署，市長黃偉哲指示傳統市場的熟食攤設置食物遮罩，黃偉哲親自前往虎尾寮公有零售市場巡視攤商防疫透明隔板設置情況，並親身體驗逛菜市場，發送由台南在地企業捐贈的1260瓶草本酒精噴劑。

▲台南市長黃偉哲親自前往虎尾寮公有零售市場，巡視攤商防疫透明隔板設置情況，並親身體驗逛菜市場，發送由台南在地企業捐贈的草本酒精噴劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲希望透過全面性的防疫工作，緩和疫情對攤商的衝擊，讓民眾可以安心逛傳統市場採買，對於台南市政府無所不在的防疫作為有信心。

▲台南市長黃偉哲親自前往虎尾寮公有零售市場，巡視攤商防疫透明隔板設置情況，並親身體驗逛菜市場，發送由台南在地企業捐贈的草本酒精噴劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，巡視虎尾寮市場目的是，早在中央公告新冠肺炎「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」和紓困預算審查完備之前，市府便先動用市府預算為傳統市場超前佈署的防疫措施；為熟食攤商加裝透明壓克力隔板，以及食物遮罩，盡力隔絕飛沫和細菌傳染的機會，期能讓買賣雙方在一個安全的環境中交易。

▲台南市長黃偉哲親自前往虎尾寮公有零售市場，巡視攤商防疫透明隔板設置情況，並親身體驗逛菜市場，發送由台南在地企業捐贈的草本酒精噴劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，非常感謝中央13日通過新冠肺炎防疫特別預算，台南市政府將會儘快向中央申請經費，把相關防疫措施全面推廣到所有的傳統市場 ，而台南市傳統市場的防疫作為有兩個目的，第一，是在防疫期間能夠有效地做好防疫隔離保護，減少食物以及買賣雙方因為飛沫感染的機會；第二，透過防疫措施的改善，能讓傳統市場的交易更安全、環境更整潔、食物更衛生，如此一來，對於提升傳統市場本身的服務品質也有很大的幫助，台南市政府將會秉持超前佈署的精神，持續推動各項防疫工作。

黃偉哲巡視虎尾寮市場，受到攤商和民眾的熱情歡迎，除了體驗逛菜市場試吃試喝的樂趣，也分送洗手液給大家，再次提醒市民朋友做好手部清潔防疫的重要性，同時，也對提供「宅經濟」和行動支付服務的優良攤商表示讚許。

此外，黃偉哲市長也要向台南在地企業，來自鹽水區的新喜國際企業股份有限公司致謝，感謝他們捐贈1260瓶的草本洗手液，透過公私協力一起為市民的健康安全把關，讓市府的防疫工作做得更好。

▲台南市長黃偉哲親自前往虎尾寮公有零售市場，巡視攤商防疫透明隔板設置情況，並親身體驗逛菜市場，發送由台南在地企業捐贈的草本酒精噴劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌表示，為讓民眾有一個安心採買的購物環境，台南市內所有公有零售市場均已完成消毒工作，市府不僅全面啟動防疫措施，也為攤商開拓新的商機，輔導市場攤商透過網路開店的方式，加入外送平台或計程車直送服務，未來將會逐步加盟電商平台24小時服務不間斷推出「宅經濟」，提供宅配、網購、外送服務，民眾只要動動手指，透過手機，就能把商品直送到家享用市場美食，位於虎尾寮市場的「永發霸王雞」及「梁心魚舖」便是最好的例子，從產地到商品販售的一條龍服務，讓消費者買得方便，吃得安心。

為關心台南市民朋友的健康，並重視傳統市場的防疫措施，市議員曾培雅和蔡筱薇，以及東區區長陳勝楠也一起陪同黃偉哲市長巡視虎尾寮市場。

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