法國也肯定台灣防疫！《法廣》列2大關鍵：快速反應與公民精神

▲《法國國際廣播電台》（RFI）分析報導大讚台灣防疫。（圖／翻攝RFI）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電

台灣防疫成果在法國引起關注。《法廣》（RFI）今天以「台灣為對抗冠狀病毒的模範」為題分析防疫措施，表示關鍵在於「快速反應」及「透明度與公民精神」，在國際上孤立反而只能靠自己。

《法國國際廣播電台》表示，台灣之所以能在這場2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）危機中領先，除了因為從2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）風暴學到教訓，並自此成立跨部會的統一疫情指揮中心機制外，主要有兩個關鍵。

第一是「快速反應」。文中提到台灣用很快的速度決定取消來自武漢的班機，接著暫停中國大陸、香港與澳門人入境，而從中國疫區回來或轉機的台灣人，必須執行居家隔離。目前範圍擴大，從韓國、伊朗和義大利入境者，都被要求嚴格健康管理，定時追蹤、量體溫、戴口罩等。

文章提及台灣的口罩相關措施，包括禁止出口及增加量產能力。東亞研究學者高格孚（Stephane Corcuff）在接受《法廣》訪問時說，台灣政府不是分發口罩配給券，而是透過單雙數日系統及健保卡來販售口罩。

除了快速反應，在法國里昂政治學院任教的高格孚也向記者提到台灣「卓越的醫療體系」，並表示頂尖的醫療人才、全民健康保險制度、充足的預算及研究動能，都是台灣能依賴的資產。

第二個關鍵是「透明度與公民精神」。文章表示，台灣也強調資訊與宣導。中華民國外交部網站法文編譯博磊（Pierre-Yves Baubry）向法廣解釋，流行疫情指揮中心時常會有簡報，告知民眾最新狀況與注意事項，「這讓民眾感覺非常安心」。

住在台灣12年的博磊說，民眾接受政府指示戴口罩出門，便是「公民精神」的展現。博磊說，「公民精神與政府溝通，以及積極投入的不同社會成員，都造就了台灣真正的全體動員。」

他接著說，這種感覺也因台灣在國際上的孤立、遭世界衛生組織（WHO）排除而更顯強烈，「彷彿在說，台灣能獨自處理，而且也只能靠自己」。

高格孚也持類似觀點，他說，「民眾的高度參與可能因為這個國家感到孤立、脆弱，因此加倍警戒。某種程度來說，台灣在國際場合中的孤立強化了它的決心。」

博磊說，目前在台灣除了取消或延後幾場大型活動外，生活並沒有如中國那般受影響，商家也照常營運，「如果冠狀病毒在台灣真的存在，那可能也只存在於話題裡吧」。

最後高格孚提到防疫關鍵人物衛生福利部長陳時中，並引用陳時中之前所說，即台灣疫情在控制下，但仍必須全力警戒因世界疫情擴散而引發的第二波感染。

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